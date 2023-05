Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Nach seinem Wahlsieg setzt Erdoğan auf autoritären Kurs. Nach seinem knappen Wahlsieg in der Stichwahl gegen Oppositionsführer Kılıçdaroğlu hält der türkische Präsident eine unversöhnliche Rede, die wie eine Kampfansage wirkt. Er deutet an, dass er "bis ins Grab" bleiben wolle. Zum Artikel (SZ Plus)

Spaniens Premier Sánchez löst Parlament auf - und ruft Neuwahlen aus. Bei den Kommunal- und Regionalwahlen hatten die Sozialisten des spanischen Regierungschefs am Sonntag eine herbe Niederlage erlitten. Sie verloren Metropolen wie Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza und Málaga an die Konservativen. Der Termin für die Neuwahl ist der 23. Juli. Zum Artikel

Klatsche für die Linke: Politisches Beben in Spanien nach Kommunal- und Regionalwahlen

FC Bayern wird Meister und feuert zwei Vorstände. Die Männer von FC Bayern sind an diesem Wochenende deutscher Meister geworden. Gleichzeitig haben sie sich von ihrem Vorstand getrennt. Während Oliver Kahn sein Ende kaum überraschen dürfte, trifft es Hasan Salihamidzic eher unerwartet. Zum Artikel (SZ Plus)

Enttäuschung und Tränen in Dortmund. Er wollte dem BVB die Meisterschale holen, stattdessen steht Trainer Terzic nach dem Spiel mit Tränen in den Augen vor der Südtribüne. Die Fans feiern ihn. Zum Artikel (SZ Plus)

Heidenheim schafft den Aufstieg. Tor in der 93. Minute, Tor in der 99. Minute - Aufstieg in die Bundesliga: Der 1. FC Heidenheim wählt in Regensburg den dramatischen Schlusspunkt einer Saison, die am Ende dann doch noch ins Oberhaus führt. Zum Artikel

HSV in Sandhausen: Die Hamburger müssen in die Relegation (SZ Plus)

Deutschland verliert WM-Finale gegen Kanada. Das deutsche Eishockey-Team unterliegt Rekordchampion Kanada 2:5 - und das trotz zweimaliger Führung. Silber bedeutet für eine selbstbewusste Mannschaft die erste Medaille seit 70 Jahren. Zum Artikel (SZ Plus)

Investitionen sollen den Widerstand gegen LNG-Terminal auf Rügen verkleinern. Auf der Ferieninsel ist der Bau eines Flüssigerdgas-Terminals geplant, der den Tourismus verhageln könnte. Bürgerinitiativen haben sich gebildet, Bürgermeister und Gemeinderäte rebellieren. Jetzt will die Landesregierung in Schwerin beim Bund Millionen lockermachen - zur "Akzeptanzsteigerung des Projekts". Zum Artikel

Steinmeier mahnt in Solingen zur Zivilcourage. Bei einer Gedenkfeier zum Jahrestag des Brandanschlags in Solingen sagt der Bundespräsident, dass solche rechtsextremen Verbrechen System haben. Er fordert klare Kante und Zivilcourage, egal wo in Deutschland. Bei dem Anschlag vor 30 Jahren waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Zum Artikel

Sandra Hüller brilliert beim Filmfestival in Cannes. Die wichtigsten Goldenen Palmen gehen nach Frankreich und England. Aber die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller zeigt in beiden Gewinnerfilmen Meisterleistungen: In Jonathan Glazers Film "The Zone of Interest" spielt sie die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß; in Justine Triets "Anatomie d'une chute" eine mutmaßliche Mörderin. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Pläne für die ukrainische Gegenoffensive. Seit Wochen wird darüber spekuliert, wann die ukrainische Frühjahrsoffensive startet und wie sie aussehen könnte. Ein viel beachtetes Video gibt Hinweise. Die Ukraine hat in den letzten Monaten für die Offensive neun Brigaden mit jeweils 4500 Soldaten neu ausgerüstet und trainiert. Zum Artikel

Deutschlands Panzer-Deal mit der Schweiz wackelt. Die Regierung im Nachbarland würde 25 Leopard 2-Panzer an Berlin verkaufen. Sie könnten Lücken füllen, die durch Waffenlieferungen an die Ukraine entstanden sind. Doch zunächst muss das Parlament der Eidgenossen zustimmen. Zum Artikel (SZ Plus)

