Nachrichten kompakt

Merz: Grüne müssen von ihrem hohen moralischen Ross herunterkommen. Der CDU-Chef übt scharfe Kritik an den Grünen, schließt eine künftige Zusammenarbeit aber nicht aus. "So, wie sie sich heute präsentieren, ist auch eine Zusammenarbeit mit den Grünen im Bund nicht möglich", sagt Merz in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag beschließt Pflegereform. Die Reform bringt gravierende Änderungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen - aber auch für viele Arbeitnehmer, die nun höhere Abgaben leisten müssen. Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Deutschland zahlt hohe Stornogebühr für Corona-Impfstoff. Die EU hat Lieferverträge mit Biontech und Pfizer neu verhandelt. Deutschland muss damit weniger Dosen abnehmen - das aber kostet offenbar mehrere hundert Millionen Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Maskenaffäre: Anklage gegen Andrea Tandler - Verdacht auf Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaft München I wirft der Unternehmerin vor, ihre Maskenprovisionen nicht korrekt versteuert zu haben. Der Fiskus soll um mehrere Millionen Euro geschädigt worden sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Usmanow wehrt sich mit Erfolg gegen Durchsuchungen. Der russisch-usbekische Oligarch Alischer Usmanow hat Erfolg mit der Beschwerde gegen Durchsuchungen seiner Immobilien im Zuge der Sanktionen gegen Russland: Sie waren rechtswidrig, befindet ein Frankfurter Gericht. Für die Ermittler eine Schmach. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Chinas diplomatisches Schaulaufen. Der Sondergesandte Li Hui reist für Peking durch Europa, um über eine mögliche Lösung im Ukraine-Krieg zu verhandeln. Der kühle Empfang in Warschau, Paris und Berlin verdeutlicht die Zweifel an Chinas Motiven. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine: Wir brauchen 48 Kampfjets. Das Verteidigungsministerium sagt erstmals, wie viele F-16-Kampfflugzeuge es sich von den Verbündeten erhofft. In der ukrainischen Stadt Dnipro wird eine Klinik bei einem russischen Raketenangriff getroffen. Mindestens zwei Menschen sterben. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war