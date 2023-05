Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Bundesregierung verfehlt ihr Ziel für Wohnungsbau erneut. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland etwa 295 000 Wohnungen fertiggestellt, sagt das Statistische Bundesamt. Viel weniger, als die Politik versprochen hat. Und viel zu wenige, um die Wohnungsnot zu lindern. Zum Artikel

Ampel uneinig: Heizungsgesetz muss noch warten. Die Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP haben die Einbringung des Heizungsgesetzes in den Bundestag verschoben. Damit wird der Gesetzentwurf der Bundesregierung in dieser Woche nicht mehr in erster Lesung beraten. Die Verabschiedung noch vor der Sommerpause war im Kabinett und mit dem Kanzler vereinbart gewesen. Zum Artikel

EXKLUSIV Beate Zschäpe will ins Aussteigerprogramm. Bereits zweimal hat sich die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin deshalb an die Leitung der sächsischen Frauenhaftanstalt Chemnitz gewandt, wo Zschäpe seit 2019 einsitzt. Die Verantwortlichen in der JVA entschieden bisher aber, dafür sei die Zeit noch nicht reif: Die interne Sozialtherapie für Zschäpe müsse weiter fortgeschritten sein. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bund will digitales Postfach für jeden schaffen. Die schleppende Digitalisierung in der Verwaltung soll forciert werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat sich die Regierung auf eine Reform des Onlinezugangsgesetzes geeinigt. Die Ampel werde zudem Eckpunkte für eine digitale Verwaltung beschließen, heißt es in Regierungskreisen. Die Deutschen sollen demnach flächendeckend ein digitales Postfach bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Hans Peter Doskozil gewinnt Urwahl der SPÖ um die Parteispitze. Der burgenländische Landeshauptmann überzeugte die österreichischen Sozialdemokraten und siegte mit 2000 Stimmen Vorsprung. Ob er wirklich Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat wird, soll erst auf einem Parteitag in zehn Tagen entschieden werden. Zum Artikel (SZ Plus)

In eigener Sache: Relaunch der "Süddeutschen" umfasst Technik, Design und Publizistik. Die SZ erneuert ihren digitalen Auftritt. Noch gibt es nur erste Details zu sehen. Der wichtigste Schritt ist aber gemacht: Die Journalistinnen und Journalisten arbeiten ab sofort mit einem moderneren Redaktionssystem, das neue Möglichkeiten für die Homepage der Süddeutschen Zeitung bietet. Zum Transparenz-Blog

Alles zum Krieg in der Ukraine

Mehrere Länder wollen ukrainische Piloten trainieren. Polen, die Niederlande und Dänemark erklären, sich an der Ausbildung für die F-16-Kampfjets zu beteiligen. Wie viele Flugzeuge die Ukraine bekommen soll, ist noch nicht geklärt. Zum Liveblog

Kämpfe auf russischem Boden: Eine Demütigung für den Kreml. Eine Gruppe bewaffneter Putin-Gegner dringt auf russisches Gebiet vor. Erst 24 Stunden später meldet Moskau, die Angreifer seien "zerschlagen" worden. Was war das Ziel der Aktion? Dafür gibt es Indizien. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war