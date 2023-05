Nachrichten am 17. Mai 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Staatssekretär Graichen muss gehen. Robert Habeck hatte wegen der Energiewende bis zuletzt an seinem Staatssekretär Graichen festhalten wollen. Aber es ging nicht mehr. Denn es sind noch weitere Ungereimtheiten im Wirtschaftsministerium entdeckt worden. Graichen hat eine Projektförderung beim Berliner Landesverband des BUND bewilligt, bei dem seine Schwester im Vorstand sitzt. Zum Artikel

MEINUNG Graichens Maß an Ignoranz war nicht mehr tragbar (SZ Plus)

Tote bei Überschwemmungen in Italien. Es ist die zweite Flut binnen zwei Wochen nach langer Trockenheit: In der Region Emilia-Romagna ist die Lage nach heftigen Unwettern dramatisch. Mindestens acht Menschen kommen ums Leben, Tausende müssen ihre Häuser verlassen. Zum Artikel

Türkische Opposition zweifelt Wahlergebnis an. Lief bei den Wahlen am Sonntag in der Türkei doch nicht alles ganz sauber? Den Vorwurf erheben die Gegner von Präsident Erdoğan - und legen jetzt Einspruch gegen Tausende örtliche Ergebnisse ein. Zum Artikel

Berufungsgericht bestätigt Urteil gegen Sarkozy. Ein Berufungsgericht hat die Verurteilung von Frankreichs früherem Präsidenten bestätigt: drei Jahre Haft wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme. Die Akte Sarkozy ist damit aber noch lange nicht geschlossen. Zum Artikel

EXKLUSIV Interview mit Sir Simon Rattle: "Für uns alle ist die Situation sehr enttäuschend". Simon Rattle wird Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Ein Gespräch über das fehlende Konzerthaus, Markus Söder - und darüber, was er in der ersten Spielzeit vorhat. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Warum die Ukraine auf moderne Kampfflugzeuge hofft. Großbritannien und die Niederlande planen eine Kampfjet-Koalition, am Ende sollen Maschinen vom Typ F-16 geliefert werden. Welchen militärischen Nutzen haben sie? Und wie geht es weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Militärexperte: "Es stehen sich zwei neue Armeen gegenüber". Michael Kofman vom Center for Naval Analyses erwartet, dass die ukrainische Frühjahrsoffensive Monate dauern wird und den Krieg nicht beendet. Er spricht auch über Wagner-Chef Prigoschin - und die Frage, wieso die russische Armee die Söldner wohl sabotiert hat. Zum Artikel (SZ Plus)

