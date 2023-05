Nachrichten am 03.Mai 2023

Auf Videos, die am Mittwoch in sozialen Medien kursierten, sind Bilder des angeblichen Drohnenangriffs zu sehen.

Alles zum Krieg in der Ukraine

Kreml wirft Ukraine Drohnenanschlag auf Putin vor. Russland behauptet, die Ukraine habe einen Anschlag auf Präsident Putin versucht. Kiew dementiert. Zum Artikel

Europäische Union legt Pläne für Munitionsproduktion vor. Europa will der Ukraine bald mehr Munition liefern, hinkt aber beim Nachschub hinterher. Das soll sich ändern - vor allem durch mehr Geld für die Rüstungsindustrie. Zum Artikel

Ex-Audi-Chef Stadler kündigt Geständnis im Dieselskandal an. Der ehemalige Volkswagen-Konzernvorstand will vor dem Münchner Landgericht Betrug bei Dieselautos mit geschönten Abgaswerten gestehen. Die Wirtschaftsstrafkammer hatte dem 60-Jährigen dafür eine Bewährungsstrafe zugesagt. Jahrelang hatte der ehemalige Audi-Chef seine Unschuld beteuert. Zum Artikel

Europaweiter Schlag gegen italienische 'Ndrangheta. Mit einem Großeinsatz in mehreren Bundesländern ist die Polizei in den frühen Morgenstunden gegen Mitglieder der italienischen Mafia 'Ndrangheta vorgegangen. Deutschlandweit waren mehr als 1000 Beamte im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte. Auch in anderen europäischen Staaten fanden parallel Razzien statt. Zum Artikel

Der Bundeswehr fehlen die Soldaten. Das deutsche Militär hat ein akutes Personalproblem: Die angestrebte Zahl von 203 000 Soldaten in acht Jahren ist kaum zu schaffen. Die Wehrbeauftragte des Bundestags klagt, dass es einen Rückgang bei den Bewerbungen und zu viele Abbrecher bei den Rekruten gebe. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz verspricht zwei Milliarden Euro für Klimafonds. Auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin pflichtet der Bundeskanzler außerdem Außenministerin Baerbock bei: Es brauche "ein klares Ziel" für den globalen Ausbau erneuerbarer Energien. Zum Artikel

Gutachten zu Cannabis zeigt: Anstieg von Konsum möglich. Nach der geplanten Legalisierung von Cannabis könnte in Deutschland mehr gekifft werden als bisher. Das geht aus einer Studie hervor, die im Auftrag des Gesundheitsministeriums die Folgen der neuen Drogenpolitik beleuchten sollte. Für Gesundheitsminister Lauterbach wird es politisch schwerer, für seine Pläne zu argumentieren. Zum Artikel

US-Recht auf Selbstverteidigung treibt die Zahl der Todesopfer hoch. Mindestens viermal innerhalb eines Monats haben Männer in den USA auf junge Menschen geschossen, weil diese einen harmlosen Fehler begangen hatten. Teenager müssen um ihr Leben fürchten, wenn sie an der falschen Tür klingeln oder die falsche Autotür öffnen. Das amerikanische Recht auf Selbstverteidigung hat fatale Folgen. Zum Artikel (SZ Plus)

