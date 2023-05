"Unglaublich wichtig": Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will eine Einigung auf eine Reform des europäischen Asylsystems noch in diesem Jahr erreichen.

Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Ampel-Koalition will Asylverfahren an den EU-Außengrenzen abwickeln. Nach langem Zögern stimmt die Bundesregierung zu: Das Asylverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern soll künftig an den EU-Außengrenzen erfolgen. Das soll grundsätzich innerhalb von drei Monaten möglich werden. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) will eine Einigung auf eine Reform des europäischen Asylsystems noch in diesem Jahr erreichen. Zum Artikel

Afghanistan-Konferenz: UN fordern Taliban zum Einlenken auf. Generalsekretär Guterres verlangt von der Regierung in Kabul, Frauen- und Mädchenrechte zu achten - eine diplomatische Anerkennung des Regimes sei im Moment noch nicht denkbar. Allerdings wird das Reiseverbot für den bislang sanktionierten afghanischen Außenminister gelockert. Zum Artikel

Baerbock wirbt bei Petersberger Klimadialog für globale Ausbauquote. Die Außenministerin setzt sich bei der internationalen Klimatagung in Berlin für eine weltweite Zielmarke für erneuerbare Energien ein. Bei der zweitägigen Konferenz sind Teilnehmer aus 40 Staaten dabei. Es geht um die Vorbereitung der Weltklimakonferenz Ende November in Dubai. Zum Artikel

Holpriger Start für neues Deutschlandticket. Mit dem 49-Euro-Ticket lässt Deutschland den Tarifdschungel im öffentlichen Nahverkehr ein Stück weit hinter sich. Der Starttermin stand seit Monaten fest, ganz reibungslos verläuft die Einführung aber offenbar trotzdem nicht. An den Ticketschaltern bilden sich lange Schlangen und online sind die Server überlastet. Zum Artikel

Nürnberg verbietet künftig ausländische Wahlwerbung. Nach der Kritik an den Erdoğan-Wahlplakaten will die Stadt die Änderung der entsprechenden Satzung "möglichst schnell" vornehmen. Auf den aktuellen Wahlkampf hat dies keinen Einfluss mehr: Bis zum kommenden Freitag ist es dem türkischen Präsidenten noch erlaubt, in Nürnberg Werbung für seine AKP zu machen. Zum Artikel

MEINUNG Erdoğans Wahlplakate in Deutschland sind absurd (SZ Plus)

Palmer hat sich krankgemeldet. Tübingens Oberbürgermeister hat sich nach seinem Austritt aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen auf eine einmonatige Auszeit festgelegt. Im Juni werde er seine Amtsgeschäfte vorübergehend niederlegen, heißt es. Die Grünen-Spitze zollt ihm Respekt für seinen Parteiaustritt - äußert aber kein Bedauern darüber. Zum Artikel

KI-Pionier Geoffrey Hinton warnt vor seiner eigenen Technologie. Der Informatiker forschte jahrzehntelang an seinem Spezialgebiet künstliche Intelligenz - in Cambridge und Edinburgh, in Toronto und zum Schluss bei Google im Silicon Valley. Nun verlässt Hinton seinen Arbeitgeber und mahnt vor den Gefahren seiner Schöpfung. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

USA: Zehntausende Russen seit Dezember gefallen. In den vergangenen fünf Monaten seien 20 000 russische Soldaten getötet worden, schätzen US-Geheimdienste. Unklar ist, ob sie sich auf die gesamte Ukraine beziehen oder nur auf die Kämpfe um Bachmut. Ukrainische Hoffnungen auf eine konkretere Nato-Beitrittsperspektive werden wohl vorerst enttäuscht. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war