Korruptionsvorwurf: Habeck zieht die Notbremse. Robert Habecks Wirtschaftsministerium wird laut Opposition angeblich vom "mafiösen" Familienclan der Graichens dominiert. Mit den Fakten hat sich allerdings bisher kaum jemand beschäftigt. Doch bei der Besetzung des Geschäftsführerpostens der Deutschen Energie-Agentur hat der Minister das Verfahren gestoppt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Spionage-Aufseher fordern strengere Sicherheitschecks. Nach der Enttarnung eines Maulwurfs beim BND kritisiert das Parlamentarische Kontrollgremium für die Geheimdienste Versäumnisse und mahnt eine bessere Prüfung der Beschäftigten an. Zum Artikel (SZ Plus)

So teuer sind deutsche Lebensmittel im europäischen Vergleich. Deutschland galt mal als besonders günstig. Inzwischen steigen die Lebensmittelpreise von Monat zu Monat um fast 20 Prozent. Zudem verteuern sich Lebensmittel in Deutschland wesentlich schneller als in den meisten anderen europäischen Ländern. Zum Artikel (SZ Plus)

Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen nach Attacke in Duisburg. Der Behörde zufolge gibt es Hinweise auf ein islamistisches Tatmotiv. Ein 26-Jähriger hat vergangene Woche in einem Fitnessstudio in Duisburg vier Menschen verletzt. Zum Artikel

ARD und ZDF melden höheren Bedarf an. Für Programm und Personal wollen ARD und ZDF zwischen 2,16 und 2,7 Prozent mehr pro Jahr. Das Verfahren zum Rundfunkbeitrag ab 2025 beginnt. Zum Artikel

"Nacht des Terrors". Russland beschießt die Ukraine in der Nacht erneut mit Raketen. Der Angriff richtet sich vor allem gegen Zivilisten - und zeigt, wie wichtig eine funktionierende Flugabwehr für das Land ist. Zum Artikel

Neues Dekret zur Deportation von Ukrainern. Bewohner der besetzten Gebiete, die keine Russen werden wollen, können künftig nach Russland abgeschoben werden - das ordnet Präsident Putin an. Zum Liveblog

