Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukrainischer Vorstoß bei Cherson offenbar erfolgreich. Russische Militärblogger bestätigen die Präsenz von Kiews Truppen am Ostufer des Dnjepr. Der Vorstoß stellt eine Gefahr für die Besatzer aus Moskau dar, deren Verteidigungslinien dort schwächer sind als an anderen Orten der Front. Zum Artikel

Appell an den russischen Außenminister: 301 Stimmen für Evan Gershkovich. Ende März verhafteten russischen Behörden den US-Journalisten wegen angeblicher Spionage. Nun fordern Korrespondenten aus 22 Ländern in einer Protestnote an Sergej Lawrow dessen Freilassung. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Evakuierungen aus dem Sudan dauern an. Weiterhin versuchen Regierungen aus aller Welt, ihre Diplomaten und andere Staatsangehörige aus dem Sudan zurückzuholen. Mit drei Maschinen hat die Bundeswehr bisher mehr als 300 Leute ausgeflogen. Vor Ort ist die Sicherheitslage weiterhin schwierig. Viele Zivilisten fliehen in Nachbarländer. Zum Artikel

Polizei geht gegen Blockaden der "Letzten Generation" vor. Die Aktivisten der "Letzten Generation" wollen in dieser Woche die Hauptstadt lahmlegen. Am Tag eins gelingt es ihnen, mehr als dreißig Straßen zu blockieren. Doch Berlin bleibt davon recht unbeeindruckt. Zum Artikel

EXKLUSIV Die Bundesregierung rechnet mit Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent. Die Bundesregierung rechnet für 2023 mit einer spürbar besseren Konjunkturentwicklung als noch vor wenigen Monaten erwartet. Mit ihrer Schätzung ist sie optimischer als viele Experten. Wächst die Wirtschaft weniger stark, dann hätte das Folgen für die Steuereinnahmen von Bund und Länden. Zum Artikel (SZ Plus)

Banken: Credit Suisse verliert weiter Kundengeld. Die Quartalszahlen der Schweizer Bank zeigen erstmals, wie schlimm die Lage in den Tagen vor der Rettung wirklich war. Und sie zeigen, dass die Credit Suisse das Vertrauen ihrer Kunden weiterhin nicht wieder erlangt hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Modeindustrie: Unglück vom Rana-Plaza jährt sich zum Zehnten Mal. Vor zehn Jahren stürzte eine große Textilfabrik im Rana-Plaza in Bangladesch ein und riss mehr als tausend Menschen in den Tod. Die Branche gelobte Besserung, doch viele Beschäftigte arbeiten noch immer unter elenden Bedingungen. Zum Artikel

