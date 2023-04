Nachrichten am 23. April 2023

SZ am Abend

Neue Schienen in Berlin am Bahnhof Ostkreuz: Soll der eigentliche Bahnbetrieb von der Infrastruktur getrennt werden?

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Monopolkommission für Zerschlagung der Bahn. Jürgen Kühling, der Präsident der Monopolkommission, erklärt, warum es eine gute Idee ist, den Staatskonzern aufzuteilen - und er sagt, wer davon am Ende profitieren könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Zerstörer der Bahn (SZ Plus)

SPD-Mitglieder stimmen mit 54,3 Prozent für große Koalition in Berlin. Eine knappe Mehrheit der Genossinnen und Genossen billigt den Koalitionsvertrag mit der CDU. Der Christdemokrat Kai Wegner kann jetzt Regierender Bürgermeister werden. Zum Artikel

Tarifeinigung im öffentlichen Dienst wendet neue Streiks ab. Das monatelange Ringen im Tarifstreit des öffentlichen Diensts hat ein Ende: In der Nacht einigen sich alle Seiten auf deutliche Lohnerhöhungen. Die Kommunen sprechen vom "teuersten Abschluss aller Zeiten". Zum Artikel

MEINUNG Eine kluge Einigung (SZ Plus)

Bundeswehr bringt Deutsche im Sudan in Sicherheit. Die Lage im Land ist extrem gefährlich geworden. Fieberhaft versuchen Regierungen nun, ihre Diplomaten und andere Staatsangehörige zurückzuholen - auch die deutsche. Der Zivilbevölkerung bleibt dagegen nur "Selbstevakuierung". Und viel Bitterkeit. Zum Artikel (SZ Plus)

Vorstandsetage des FC Bayern ist ratlos. Während Oliver Kahn den Torwart in sich wiederentdeckt, grübelt Hasan Salihamidzic noch darüber, wieso genau der Klub nun "am Tiefpunkt" ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Freiburg schlägt Schalke mit 4:0. Die Abstiegssorgen bei S04 verschlimmern sich: Beim 0:4 gegen den Sportclub wirkt Schalke nicht konkurrenzfähig - Freiburg rückt in der Tabelle wieder voran. Zum Artikel

EHC Red Bull München ist deutscher Eishockeymeister. Mit einer defensiv starken Leistung bezwingt der EHC Red Bull München den ERC Ingolstadt und feiert seinen vierten Meistertitel. Der Erfolg für das Team von Don Jackson krönt eine Entwicklung, die vor zwei Jahren mit einer Niederlage begann. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war