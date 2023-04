Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Öffentlicher Dienst: 352 Euro mehr für einen Kanalwärter. Die Schlichter versuchen, den Tarifstreit im öffentlichen Dienst zu befrieden, indem sie deutlich mehr Geld für die 2,5 Millionen Beschäftigten in Aussicht stellen. Dazu gehören ein Inflationsausgleich und eine Tariferhöhung um 5,5 Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

Söder will Atomkraftwerk Isar 2 in Landesregie weiterbetreiben. Nach mehr als 60 Jahren ist Deutschland aus der Kernenergie raus. Politisch bleibt der Atomausstieg umstritten. Bayerns Ministerpräsident Söder will nach eigenen Angaben den abgeschalteten Meiler Isar 2 in Landesverantwortung weiter betreiben. Zum Artikel

Blutiger Machtkampf im Sudan. Sudans De-Facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan und sein Vize Mohammed Hamdan Daglo, auch Hemedti genannt, kämpfen um die Macht in dem nordostafrikanischen Staat. Am Wochenende sind im Sudan Dutzende Menschen getötet worden. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock sichert Südkorea Unterstützung zu. Bei ihrem Besuch in Südkorea lobt Außenministerin Baerbock das Land als einen "unserer engsten Wertepartner außerhalb Europas". Die Unterstützung soll auch erleichterte Waffenlieferungen beinhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesliga: Freiburg dreht das Spiel und gewinnt. Der SC erinnert sich in der zweiten Halbzeit daran, dass er die drei Punkte eigentlich gut gebrauchen kann. Spät - aber nicht zu spät: Am Ende heißt es 1:2, die Bremer sind bedient. Zum Artikel

Bei Hertha BSC kehrt Lieblingsretter Pal Dardai zurück. Nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz trennt sich Hertha BSC von Trainer Sandro Schwarz und vertraut sich wieder einmal Pal Dardai an. Der steht vor einer noch schwierigeren Aufgabe als die letzten Male. Zum Artikel (SZ Plus)

