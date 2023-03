Nachrichten am 20. März 2023

SZ am Abend

Für den chinesischen Präsidenten ist es die erste Auslandsreise seit Beginn seiner dritten Amtszeit: Xi Jinping trifft Wladimir Putin im Kreml in Moskau.

Was heute wichtig war.

Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Xis Besuch ist für Putin gerade besonders wertvoll. Er ist der wichtigste Gast seit Kriegsbeginn. Schon die Landung des chinesischen Präsidenten wird in Moskau gefeiert. China kauft das russische Gas und Öl, das Europa Moskau nicht mehr abnehmen will. Gleichzeitig braucht der Kremlchef von Peking High-Tech-Waren wie Microchips, ohne die weder Industrie noch Militär auskommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Globale Erwärmung könnte bald 1,5 Grad überspringen. Zu hohe Emissionen, zu wenig Geld, zu große Schäden - in einem umfassenden Bericht, der auf der Analyse von Daten aus Zehntausenden wissenschaftlichen Studien fußt, warnt der Weltklimarat: Das Zeitfenster für wirkungsvollen Klimaschutz schließt sich. Zum Artikel

Die Krise der Credit Suisse war größer als angenommen. Erst über das Wochenende ist das eigentliche Ausmaß der Probleme der maroden Schweizer Großbank klar geworden. Doch über die Schuldigen will keiner reden. Zur Analyse

Renten steigen stärker als erwartet: Erstmals gleiches Niveau in Ost und West. Eine Erhöhung von 4,39 Prozent im Westen und 5,86 Prozent im Osten: Damit gilt in ganz Deutschland erstmals das selbe Rentenniveau - es wird sogar ein Jahr früher vollzogen als vom Bundesarbeitsministerium geplant. Zum Artikel

Nur 17 Prozent der Eltern teilen sich die Aufgaben gleichmäßig auf. Kinder, Haushalt, Geld verdienen: Knapp die Hälfte der Eltern wünscht sich eine partnerschaftliche Aufteilung dieser Aufgaben. Aber die große Mehrheit setzt das nicht um. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war