Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey befürwortet große Koalition. Nach nur einem Jahr im Amt muss die SPD-Politikerin ihr Büro im Roten Rathaus wieder räumen. In Zukunft will die 44-Jährige als einfache Senatorin in der Politik der Stadt weitermachen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht Giffey auch über die Koalitionsgespräche mit der CDU. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Cum-Ex-Skandal: Richter führte Geheimakten gegen Privatbankier Olearius schon vor Prozess. Ein Bonner Richter soll schon vor einem möglichen Prozess gegen Warburg-Mitinhaber Christian Olearius aufgelistet haben, was diesem zur Last gelegt werden könnte. Damit wird aus dem Cum-Ex-Steuerskandal jetzt auch noch ein Justizskandal. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Razzia bei Immobilienkonzern Vonovia wegen Korruptionsverdachts. Polizei und Steuerfahndung durchsuchen Europas größten Vermieter. Der Verdacht: Betrug, Bestechlichkeit und Korruption bei der Vergabe von Aufträgen. Insgesamt nehmen die Ermittler vier Personen fest. Zum Artikel (SZ Plus)

Die britische Regierung will Bootsflüchtlinge mit einem neuen Asylgesetz stoppen. Mit einem neuen Gesetz will London dafür sorgen, dass all jene, die illegal ins Land gelangen, umgehend wieder abgeschoben werden - entweder in ihr Heimatland oder einen sicheren Drittstaat. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll ihnen in Großbritannien versagt werden. Zum Artikel

Chef der türkischen Oppositionspartei zieht gegen Erdoğan in den Wahlkampf. Der politische Herausforderer des türkischen Präsidenten heißt Kemal Kılıçdaroğlu. Der CHP-Chef ist schon lange in der Politik, hat aber bisher noch keine Wahl auf nationaler Ebene gewonnen. Für viele Türken gilt er trotzdem als "Hoffnung der Nation". Zum Artikel (SZ Plus)

David Chipperfield erhält den diesjährigen Pritzker-Preis für Architektur. Die renommierteste Auszeichnung der Architektur-Branche ist mit 100 000 Dollar dotiert. Der Brite ist in Deutschland vor allem für die Sanierung der Neuen Nationalgalerie und für den Wiederaufbau des Neuen Museums bekannt. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Pistorius diskutiert in Vilnius über den Schutz der Nato-Ostflanke. Bei seiner ersten Einsatzreise versucht der neue Verteidigungsminister dem Vorwurf entgegenzutreten, die Bundeswehr zeige nicht genug Einsatz für das Baltikum. Litauen fordert eine Dauerpräsenz, wie sie die USA den Deutschen im Kalten Krieg bereitstellten. Zum Artikel

MEINUNG Der Westen kommt um eine Sicherheitsgarantie nicht herum (SZ Plus)

Getreideabkommen läuft bald aus - Guterres auf dem Weg nach Kiew. Der UN-Generalsekretär will mit Präsident Selenskij über die Verlängerung des Ausfuhrdeals sprechen. Der von russischen Soldaten angeblich erschossene ukrainische Kriegsgefangene wurde vermeintlich identifiziert. Zum Liveblog

