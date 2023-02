Was an diesem Wochenende wichtig war.

Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

US-Botschafterin: "Putin könnte heute für Frieden sorgen, wenn er nur wollte". Amy Gutmann verspricht, die Ukraine zu unterstützen, "solange es nötig ist". Sie kündigt an, dass aus Deutschland und den USA noch mehr militärische Hilfe erforderlich sein werde. "Wir brauchen mehr Munition, mehr Artillerie, mehr Luftverteidigung und mehr gepanzerte Fahrzeuge." Zum Interview (SZ Plus)

Deutschland setzt auf ein starkes Indien. Kanzler Scholz vereinbart bei seinem Besuch in Neu-Delhi mit Premierminister Modi eine engere Zusammenarbeit. Die Bundesregierung will ihre Beziehungen zu Indien ausbauen und damit in Ostasien ein wirtschaftliches und politisches Gegengewicht zu den Großmächten China und Russland schaffen. Zum Artikel

Massive Kritik an Wagenknecht in der Linkspartei. Nach dem "Manifest für den Frieden" und der dazugehörigen Kundgebung in Berlin wird die Spaltung der Partei deutlich. Während Fraktionschefin Mohamed Ali von einem "wichtigen Zeichen" spricht, wirft Parteivize Schubert Wagenknecht vor, nicht gegen Entgleisungen vorgegangen zu sein. So seien etwa Gleichsetzungen der grünen Außenministerin Baerbock mit Hitler zu sehen gewesen: "In meinen Augen eine unfassbare Relativierung des Faschismus." Zum Artikel

EXKLUSIV Oligarch vom Tegernsee will EU-Sanktionen gegen sich stoppen. Die Anwälte des Milliardärs Usmanow bereiten eine Klage beim Bundesverfassungsgericht vor. Sie zielt darauf ab, dass Usmanow zu Unrecht auf der Sanktionsliste der EU stehe und dass seine Nennung dort gegen das Grundgesetz verstoße. Bekäme Usmanow in Karlsruhe recht, könnten davon auch all die anderen Milliardäre, Oligarchen und Kreml-Getreuen profitieren, die von der EU sanktioniert worden sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Was wichtig ist

EXKLUSIV Durchsuchung im Erzbistum München. Für Ermittlungen zum Missbrauchsskandal haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Verwaltungszentrale der katholischen Kirche und den Amtssitz von Erzbischof Marx aufgesucht. Einen Verdacht gegen Marx gibt es nicht, es sollen auch kaum relevante Unterlagen gefunden worden sein. Doch allein die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft einen Dursuchungsbeschluss erwirkte, hat politische Bedeutung: Bislang überließ es der Staat der Kirche weitgehend selbst, den Missbrauchsskandal aufzuklären. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Kirche ist nicht unantastbar (SZ Plus)

Viele Tote bei Bootsunglück vor Italien. Ein Flüchtlingsboot kentert vor der Küste von Kalabrien. 80 Menschen werden gerettet, mindestens 58 sterben. Doch diese Zahl könnte noch deutlich höher sein. Überlebende berichten, dass zu Beginn der Reise 180 bis 250 Menschen an Bord waren. Zum Artikel

Israels Regierung bringt Todesstrafe für Terroristen auf den Weg. Dadurch solle "der Terrorismus an seiner Wurzel abgeschnitten und eine starke Abschreckung erzeugt werden". Das Parlament könnte schon am Mittwoch erstmals über den Entwurf beraten. Für das von Israel besetzte Westjordanland sieht das Gesetz Medienberichten zufolge ein eigenes Vorgehen vor: Hier soll ein Militärgericht für entsprechende Urteile zuständig sein und es bräuchte keine einstimmige Meinung der Richter. Zum Artikel

Freiburg verliert Platz vier. Ein sehenswertes Freistoßtor von Grifo reicht nicht, weil Azmoun für Leverkusen ausgleicht: Nach dem 1:1 ist der SC Freiburg seinen Champions-League-Platz vorerst wieder los, weil Leipzig vorbeizieht. Zum Artikel

"Sur l'Adamant" gewinnt Goldenen Bären. Der Dokumentarfilm von Regisseur Nicolas Philibert über eine auf der Seine schwimmende psychiatrische Tagesklinik gewinnt den Hauptpreis der Berlinale. Der Silberne Bär für das beste Schauspiel geht an die neunjährige Sofía Otero. In "20 000 Arten von Bienen" spielt sie ein Kind, das seine geschlechtliche Identität sucht und kein Junge mehr sein will. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: