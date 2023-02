Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Selenskij prägt den ersten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs ist ein Ende des Leidens nicht in Sicht. Der ukrainische Präsident beschwört die Versammelten, bei der Unterstützung seines Landes nicht nachzulassen. Und Kanzler Scholz nutzt seinen Auftritt auch als Gelegenheit zur Selbstverteidigung. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Eine Rekonstruktion der deutschen Politik in den Wochen vor Kriegsbeginn. Die Bundesregierung um Kanzler Scholz wird über Monate gewarnt, dass ein Angriff drohe. Und doch ist die deutsche Politik überrascht, als am 24. Februar 2022 der Krieg ausbricht. Bis zuletzt wollte man nicht an einen russischen Angriff glauben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung verurteilt die Attacke auf Polizisten in Trier. Bis zu 40 Menschen haben Polizeibeamte nach deren Angaben bei einem nächtlichen Einsatz mit Schaufeln und Glasflaschen angegriffen. Erst nach zwei Warnschüssen beruhigte sich die Lage. Zum Artikel

Brexit-Deal für Nordirland in Sicht. Im Streit um Zollkontrollen soll es in den kommenden Tagen eine Einigung zwischen London und der Europäischen Union geben. Doch zuvor muss der britische Premier Sunak noch ein paar Probleme lösen, beispielsweise auch die Rolle des Europäischen Gerichtshofs. Zum Artikel

Ehemaliger Wirecard-Chef versucht es vor Gericht mit alten Tricks. Er war einmal ein bewunderter Dax-Chef. Bis Wirecards Milliardenloch in der Bilanz aufflog - und er in U-Haft landete. Vor Gericht versucht es Markus Braun nun wieder mit Manager-Rhetorik. Zum Artikel (SZ Plus)

Zum Tode des Schlagerstars Tony Marshall - ein Nachruf. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend im Kreis seiner Familie, wie eine Sprecherin mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied "Schöne Maid". Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: