Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Kein zusätzliches Geld für Flüchtlinge. Innenministerin Faeser will nicht mehr Mittel zur Verfügung stellen. Vertreter von Kommunen und Bundesländern reagieren enttäuscht auf den Gipfel in Berlin. Zum Artikel

Bundesverfassungsgericht beanstandet Einsatz von Polizei-Software. Es ist das erste Urteil zur Verwendung von künstlicher Intelligenz bei der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten. Die Nutzung des Datenanalyse-Programms in Hessen und Hamburg ist in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Zum Artikel

MEINUNG Karlsruhe schränkt die Verwendung von künstlicher Intelligenz in den Händen der Ordnungshüter ein (SZ Plus)

Nach Hundekot-Eklat trennt sich die Staatsoper Hannover von ihrem Ballettdirektor. Marco Goecke beschmierte eine Journalistin mit Hundekot, jetzt ist er seinen Job los. Seine Stücke sollen weiter aufgeführt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

So starten CDU, SPD und Grüne in die Sondierung zur Regierungsbildung in Berlin. Das Wahlergebnis mutet den Parteien eine kniffelige Aufgabe zu. Der Wahlsieger CDU führt an diesem Freitag erste Gespräche mit Sozialdemokraten und Grünen. Zum Artikel

Senioren in der US-Politik - wann ist alt zu alt? Mit 89 Jahren denkt die demokratische Senatorin Dianne Feinstein endlich an das Ende ihrer Karriere. Republikanerin Nikki Haley fordert, dass die geistigen Fähigkeiten aller Kongressmitglieder ab 75 getestet werden - auch ein Hieb gegen Biden und Trump.Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukraine meldet neue Angriffswelle. Russland feuert angeblich mehr als 30 Raketen auf Infrastruktureinrichtungen ab, die Hälfte von ihnen wird abgefangen. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz sagt, Russland brauche eine "Deputinisierung". Zum Live-Blog

Ukrainische Bevölkerung in Deutschland mehr als versiebenfacht. Seit Kriegsbeginn sind mehr als eine Million Menschen ins Land gekommen - und die meisten fühlen sich willkommen. Inzwischen sind Ukrainer die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe. Zum Artikel

PEN-Club: "Es ist eine Illusion, dass Russland nicht besiegt werden kann". Wolodymyr Jermolenko, Präsident des ukrainischen PEN-Clubs, über seine Definition von Frieden, den Zerfall internationaler Strukturen und die Stärke der ukrainischen Zivilgesellschaft. Zum Interview (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war