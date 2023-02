Die Zahl der Gräber von Söldnern der Gruppe Wagner in Bakinskaja ist in jüngerer Zeit deutlich gestiegen.

Von Martin Tofern

Alles zum Krieg in der Ukraine

Gruppe Wagner kämpft mit hohen Verlusten. Zahlreiche Söldner der Gruppe Wagner sind inzwischen in der Ukraine gefallen. Ihr Gründer Jewgenij Prigoschin brüstet sich trotzdem öffentlich mit militärischen Erfolgen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kiews langer Weg nach Europa. Beim Gipfeltreffen mit den EU-Spitzen muss der Präsident der Ukraine zur Kenntnis nehmen, dass ihm sein Wunsch nach einem Beitritt so schnell nicht erfüllt wird. Aber Selenskij hat einen langen Atem. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Neuer kritisiert Bayern für den Rauswurf seines Trainers. Bayern-Kapitän Manuel Neuer spricht über das "One Love"-Chaos, das WM-Aus in Katar und erklärt seinen fatalen Skiunfall am Tegernsee. Zum Interview (SZ Plus)

US-Außenminister Blinken verschiebt China-Reise - wegen des chinesischen Ballons. Ein Flugobjekt wird über Montana im Norden der USA gesichtet, laut Peking zur Wetterbeobachtung und ein Versehen, laut Washington zur Spionage. Auf einen Abschuss verzichtet das US-Militär bislang, auch wenn am Boden Atomwaffen gelagert werden. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bericht der Steuerfahndung belastet Masken-Millionärin Tandler schwer. Die Ermittler haben auf mehr als 100 Seiten aufgeschrieben, wie die Unternehmerin den Fiskus betrogen haben soll. Der Report und eine Wohnung in den Schweizer Bergen sollen zu ihrer Verhaftung geführt haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum sich Christian Lindner so für Ghana interessiert. Bis vor Kurzem galt das Land als vorbildlich, jetzt ächzt es unter seinen Schulden. Auf seiner Afrika-Reise macht der Finanzminister nun Station in Accra. Die Bundesregierung will auch aus eigenem Interesse helfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Paco Rabanne ist tot. Der spanische Designer ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Modeschöpfer galt als einer der großen Futuristen der Branche. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war