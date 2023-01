Nachrichten am 22. Januar 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

EXKLUSIV Panzerdebatte: Die USA sind wütend auf Scholz. Das Weiße Haus hat sich in ungewohnter Schärfe im Kanzleramt gemeldet: Washington ist offenbar besonders verärgert darüber, dass die Bundesregierung öffentlich Bedingungen für die Lieferung von "Leopard"-Panzern an die Ukraine gestellt hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Kühnert verteidigt Scholz gegen "maßlose Kritik". Die Regierungsparteien diskutieren hart über mögliche Panzerlieferungen an die Ukraine. Die Grünen zeigen sich überrascht, dass es bislang keine Informationen an das Parlament gebe - trotz Nachfragen. Zum Liveblog

MEINUNG Die Logik der Eskalation (SZ Plus)

MEINUNG Moldau muss sich schon jetzt wappnen, so gut es eben geht. Präsidentin Maia Sandu bittet den Westen um militärische Hilfe auch für die Republik Moldau. Kann das nicht warten? Nein, es eilt. Zum Kommentar (SZ Plus)

Deutschland und Frankreich feiern 60 Jahre Elysée-Vertrag. "Lieber Emmanuel", "cher Olaf": Präsident Macron und Kanzler Scholz präsentieren zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags ein Bild trauter Zweisamkeit - dabei war zuletzt längst nicht alles freundschaftlich zwischen Paris und Berlin. Zum Artikel

Regisseurin Marie Kreutzer über Anklage gegen Florian Teichtmeister. Schauspieler Florian Teichtmeister wird wegen des Besitzes von Bildern angeklagt, die Kindesmissbrauch zeigen. Die Regisseurin Marie Kreutzer hat mit ihm "Corsage" gedreht. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Personalmangel bremst Cum-Ex-Aufklärung aus. In Deutschlands größtem Steuerskandal fehlt es an qualifiziertem Personal. Bei wichtigen Verfahren geht kaum etwas voran. Ex-NRW-Justizminister Peter Biesenbach erhebt schwere Vorwürfe. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu entlässt neuen Innenminister schon wieder. Ein Gericht hat den vorbestraften Arye Deri für amtsuntauglich erklärt. Indes gehen mehr als 110 000 Menschen in Tel Aviv gegen die Politik der rechten Regierung auf die Straße. Zum Artikel

Neues Feuer im Streit zwischen Schweden und der Türkei. Der Extremist Rasmus Paludan verbrennt vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran. Das erschwert die Gespräche über Schwedens gewünschten Nato-Beitritt. Zum Artikel (SZ Plus)

Tote bei Schießerei nahe Los Angeles. Am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest hat ein Mann in einem Tanzstudio in Monterey Park um sich geschossen. Zum Artikel

