Nachrichten am 3. Januar 2022

SZ am Abend

Im Jahr 2022 lernten die Preise laufen - die Inflation war so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Nachrichten kompakt

Inflationsrate mit stärkstem Anstieg seit Jahrzehnten. Die Inflation in Deutschland lag 2022 nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei 7,9 Prozent, so hoch wie seit 1951 nicht mehr. Im Dezember stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent. Ein Rückblick auf die vier Jahreszeiten der Inflation. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Hartz-IV-Bezieher rutschen unter Existenzminimum. Eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds zeigt: Die Entlastungen der Bundesregierung konnten die enorme Verteuerung des Lebens ausgerechnet bei ärmeren Menschen nicht auffangen. Sie verloren erheblich an Kaufkraft. Auch künftig seien Bürgergeldempfänger nicht ausreichend vor hohen Teuerungsraten geschützt, kritisiert der DGB. Zum Artikel

Ausschreitungen in Berlin: Diskussion über Herkunft der Täter. Weit mehr Beamte als zunächst gemeldet sind beim Jahreswechsel in Berlin verletzt worden: 41 Polizisten und 15 Feuerwehrleute. Insgesamt 159 Menschen wurden wegen Brandstiftung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz oder Angriffen auf Vollstreckungsbeamte festgenommen. Der allergrößte Teil der Angreifer waren offenbar junge Männer, viele nach Aussagen von Einsatzkräften mit Migrationshintergrund. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels neuer Minister für Nationale Sicherheit besucht Tempelberg trotz Warnungen. Die religiöse Stätte über der Jerusalemer Altstadt ist der heikelste Ort des Nahostkonflikts. Er steht unter muslimischer Verwaltung, Juden dürfen ihn besuchen, dort aber nicht beten. Das will der rechts-religiöse Minister Ben-Gvir ändern. Palästinenser und israelische Oppositionelle sehen den Besuch als Provokation, die zu neuer Gewalt führen könne. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Ukraine-Krieg und Energiekrise

Berichte über erneuten Schlag gegen russische Truppen. In Tschulakiwka bei Cherson meldet die ukrainische Armee 500 tote und verletzte russische Soldaten, eine unabhängige Bestätigung gibt es noch nicht. Zum Liveblog

Viele Urteile gegen Russland bleiben vorerst folgenlos. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet über Tausende Klagen, obwohl Russland gar nicht mehr zum Europarat gehört. Ob das jemals Konsequenzen haben wird, weiß keiner. Inzwischen wird bereits spekuliert, ob in Urteilen zugesprochene Schadensersatzsummen nicht irgendwann aus eingefrorenem russischen Vermögen bezahlt werden könnten. Zum Artikel

Erster LNG-Tanker legt in Wilhelmshaven an. Laut Betreiber Uniper reicht das Flüssigerdgas, um 50 000 Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Die Fracht kommt aus den USA und wurde mit der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen. Zum Artikel