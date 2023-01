Nachrichten am 2. Januar 2023

Von Martin Tofern

Lambrecht bringt sich mit Instagram-Video erneut in Schwierigkeiten. Die Verteidigungsministerin teilt auf Instagram eine Neujahrsansprache, für die sie Kritik und Spott erntet. Angesichts des Krieges in der Ukraine werfen ihr viele mangelndes Gespür für die richtige Situation vor. Die Bundesregierung will das Video nicht kommentieren. Zum Artikel

Berlin: Entsetzen über Randale in der Silvesternacht. Dass die Silvesternacht in Berlin heftig wird, wussten alle, aber mit dem, was dann kam, hatte keiner gerechnet. Von Rettern, die nicht mehr wissen, warum sie sich das noch antun sollen. Zum Artikel

MEINUNG Nicht das Böllern ist das Problem, sondern der mangelnde Respekt (SZ Plus)

Brasiliens neuer Präsident Lula will Hunger und Armut bekämpfen. Als die linke Arbeiterpartei vor zwei Jahrzehnten zum ersten Mal die Macht in Brasilien übernahm, war die Wirtschaftslage prekär. Heute ist sie katastrophal. Deshalb will Lula unter anderem die Beziehungen zu Europa verbessern. Zum Artikel

EXKLUSIV Bund bangt um Rohstoffe. Das Wirtschaftsministerium will sich wichtige Grundstoffe besser sichern - notfalls auch durch mehr Bergbau in Deutschland. Das soll verhindern, dass die Industrie erneut zum Opfer einseitiger Abhängigkeit wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Frauen in Afghanistan: Zerstörte Zukunft. Die Taliban regieren in Afghanistan, und wie schon zu Zeiten ihres ersten Regimes wollen sie Frauen aus dem öffentlichen Leben verbannen. Über ein Land im Rückwärtsgang. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Afghanistan braucht trotzdem Hilfe. (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Schwerer Schlag gegen russische Streitkräfte. Moskau bestätigt 63 Tote nach einem ukrainischen Raketenangriff, es könnten jedoch mehr sein. In dem beschossenen Gebäude sollen sich frisch einberufene Reservisten aufgehalten haben. Zum Artikel

