Von Leonard Scharfenberg

Liveblog zur Energiekrise: EU-Energieminister einigen sich auf Gaspreisdeckel. In der Europäischen Union sollen die Großhandelspreise für Gas künftig unter bestimmten Umständen gedeckelt werden. Der Deckel soll bei 180 Euro pro Megawattstunde liegen und kann vom 15. Februar an ausgelöst werden. Vor allem die Bundesregierung hat in der seit Monaten andauernden Debatte immer wieder zu bedenken gegeben, dass es Probleme bei der Versorgungssicherheit geben könnte. Zum Liveblog

Uniper-Aktionäre ebnen den Weg zur Verstaatlichung. Bei der Hauptversammlung stimmen über 99 Prozent der Kapitalerhöhung zu und machen damit den Weg frei für eine beispiellose Rettungsaktion. Der Gaskonzern stand kurz davor, Insolvenz anzumelden. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Putin besucht Lukaschenko in Minsk. Der Kremlchef reist zu seinem engsten Verbündeten. Thema soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit sein. Beide Länder arbeiten allerdings auch militärisch zusammen - gerade halten beide Armeen ein gemeinsames Manöver ab. Die Ukraine fürchtet, dass eine mögliche neue russische Offensive auch von belarussischem Gebiet aus vordringen könnte. Zum Artikel

Die Welt hat ein neues Naturschutzabkommen. Fast alle Staaten der Welt schließen in Montreal einen Pakt gegen das Artensterben. Bis 2030 sollen jeweils 30 Prozent der Land- und der Meeresfläche des Planeten unter Schutz gestellt werden. Die Einigung ist ein Kompromiss, der bis zuletzt fast gescheitert wäre. Rechtlich bindend ist das Abkommen jedoch nicht. Zum Artikel

Lindner plant neue Bundesbehörde zur Geldwäschebkämpfung. Die Anti-Geldwäsche-Behörde FIU produziert eine Panne nach der anderen. Etwa 100 000 Verdachtsmeldungen wurden nie bearbeitet. Jetzt reagiert Finanzminister Lindner: Er will die Unterdirektion des Zolls in eine eigene Bundesbehörde umwandeln. Die soll dann zukünftig auch die Geldwäscheaufsichten der Bundesländer koordinieren. Zum Artikel

Nach Berichten über Polizeigewalt: Innenministerium hält an Abschiebungen nach Bulgarien fest. An der EU-Außengrenze zur Türkei werden viele Migranten von bulgarischen Beamten aufgegriffen. Häufig kommt es dabei zu Polizeigewalt und sogenannten Pushbacks. Nach EU-Richtlinien müssen Asylsuchende ihren Antrag in dem Mitgliedsland stellen, das sie zuerst betreten haben. Wer weiterreist, wird zurückgeschickt - außer es droht am Ziel unmenschliche Behandlung. Das Bundesinnenministerium aber sieht keine solchen systematischen Mängel im bulgarischen Asylsystem. Zum Artikel

Mehrheit stimmt bei Twitter-Umfrage für Musks Rücktritt. Mit einer Umfrage auf seinem eigenen Netzwerk, stellte Elon Musk die Frage, ob er als Twitter-Chef zurücktreten sollte. Die Mehrheit der teilnehmenden Nutzer stimmten für "Ja". Bislang ist aber unklar, ob und wann Musk seinen Posten räumt. Tatsächlich hatte er bereits im November ankündigt, einen Nachfolger suchen zu wollen. Zum Artikel

Großbritannien erlebt heftige Armutswelle.Inflation, Energiekrise, Brexit-Folgen: Der soziale Notstand im Vereinigten Königreich wächst. Mehr als 20 Prozent der Briten leben bereits unterhalb der Armutsgrenze. Prognosen zufolge, könnte ihre Zahl in den kommenden zwei Jahren drastisch ansteigen. Die Regierung versucht dagegen zu steuern, wird jedoch vom ideologischen Tory-Flügel gebremst. Zum Artikel

