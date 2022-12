Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments verliert alle Befugnisse. Die unter Korruptionsverdacht festgenommene Griechin Eva Kaili sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen Bestechung und Bestechlichkeit sowie Geldwäsche ermittelt. Über sie soll das Emirat Katar versucht haben, Einfluss auf Entscheidungen der EU zu nehmen. Zum Artikel

Faeser will Waffenrecht verschärfen. Die Bundesinnenministerin hält den Schritt für notwendig, um sogenannten Reichsbürgern ihre Waffengenehmigungen zu entziehen. Deren Anzahl stieg zuletzt auf 23 000 Genehmigungen - laut Verfassungsschutz 2000 mehr als im Vorjahr. Die Regierung werde deshalb das Waffenrecht in Kürze weiter verschärfen. Mehr als 1000 "Reichsbürgern" seien ihre Waffengenehmigungen schon entzogen worden. Zum Artikel

Deutsche sollen später in Rente gehen. Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung gehen immer mehr Menschen in Deutschland frühzeitig in Rente. Bundeskanzler Scholz will erreichen, dass mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten. Er sieht zudem "Steigerungspotenzial" bei der Einbindung von Frauen in den Arbeitsmarkt. Dafür sollen Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausgebaut werden. Zum Artikel

Linken-Spitze grenzt sich von Wagenknecht ab: Die frühere Fraktionschefin hat sich wiederholt gegen die Linken-Führung gestellt und offen damit gespielt, eine eigene Partei zu gründen. Bei einem Krisentreffen einigten sich Partei- und Fraktionsspitze nun auf eine Linie, wie sie mit Wagenknecht künftig umgehen wollen.Zum Artikel

Fußball-WM in Katar

Marokko zieht ins Halbfinale ein. Außenseiter Marokko hat als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Das Team von Trainer Regragui siegte am Samstag in Doha gegen Ex-Europameister Portugal 1:0. Ronaldo wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und stellte mit seinem nun 196. Länderspiel den Weltrekord des Kuwaiters Badr al-Mutawa ein. Zum Artikel

England verliert gegen Frankreich im Viertelfinale. Es war ein Duell auf hohem Niveau und es konnte jederzeit in jede Richtung kippen. Im vielleicht besten Spiel der bisherigen WM bekommt England zwei Strafstöße zugesprochen - doch der Spieler Harry Kane verwandelt nur einen. So gewinnen die Franzosen 2:1 und treffen nun auf Marokko. Zum Artikel

Sky Deutschland könnte zum Verkauf stehen.Die Verhandlungen zum Verkauf des Bezahlsenders, der unter anderem einen Teil der Bundesliga-Spiele zeigt, seien weit fortgeschritten und könnten noch in diesem Jahr abgeschlossen sein, berichtet der Branchendienst DWDL. In anderem europäischen Länder ist das Abo-Sport-Fernsehen deutlich erfolgreicher. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Trotz Sanktionen produziert Russland weiter Raketen. Lieferverbote für Chips und andere westliche Hochtechnologie verhindern nicht, dass Putins Armee täglich Dutzende Marschflugkörper auf die Ukraine feuert. Grund dafür ist, dass immer noch genug Material für deren Herstellung ankommt, auch aus den USA. Zum Artikel

Ukraine greift russisch besetzte Stadt Melitopol an. Melitopol im Südosten der Ukraine ist ein strategisch besonders wichtiger Ort. Seit März ist die zur Oblast Saporischschja gehörende Stadt von russischen Truppen besetzt. Doch nun haben ukrainische Einheiten einen Angriff begonnen. Ein Verstoß an der Front in Melitopol würde die Ukraine in eine aussichtsreiche Position bringen. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war