Leopold Zaak

Baerbock fordert Scholz auf, deutsche China-Politik zu ändern. Vor der Reise des Bundeskanzlers nach China sagt die Außenministerin, Deutschland müsse seine Haltung vor allem bei wirtschaftlichem Wettbewerb, bei internationalem Recht und bei Menschenrechten stärker betonen. Das politische System in China habe sich in den vergangenen Jahren massiv verändert, deshalb müsse die deutsche Politik darauf reagieren. Zum Artikel

Energiekrise: Gaspreisbremse könnte schon für Februar 2023 gelten. Die Bundesregierung will die geplante Gaspreisbremse schon früher gelten lassen. Sie soll im März 2023 eingeführt werden und rückwirkend für den Februar gelten, wie aus einer Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts hervorgeht. Am Mittwoch treffen sich Bund und Länder, um über die Entlastungen zu beraten. Zum Liveblog

Netanjahu will bei Wahlen in Israel wieder ins Amt. Der ehemalige Premier fordert den Interims-Regierungschef Lapid mit einem ultraorthodoxen und rechtsextremen Bündnis heraus. Beobachter erwarten ein knappes Ergebnis, auch wenn die hohe Wahlbeteiligung Netanjahus Ambitionen schaden könnte. In Israel ist es die fünfte Wahl innerhalb von dreieinhalb Jahren. Zum Artikel (SZ Plus)

Bolsonaro-Anhänger protestieren nach Wahlniederlage. Der brasilianische Präsident äußert sich noch immer nicht zu seiner Niederlage gegen Lula. Zuvor hatte er immer wieder Zweifel am Wahlsystem geäußert und über einen möglichen Betrug geraunt. Derweil nehmen Proteste seiner Anhänger zu, die Straßen sperren und in Chatgruppen zum Militärputsch aufrufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Oligarch gibt russische Staatsbürgerschaft auf. Er wolle "nicht mit Putins faschistischem Regime in Verbindung gebracht werden", das unschuldige Menschen im Krieg gegen die Ukraine töte, sagt der Banker und Unternehmer Oleg Tinkow. Nach Angriffen sind einige ukrainische Regionen zeitweise ohne Strom. Zum Liveblog

Sinkende Infektionszahlen verunsichern Pharma-Konzerne. Während viele Menschen erleichtert darüber sind, dass die Ansteckungszahlen derzeit sinken, zeigt sich die Pharma-Branche besorgt. Auch weil die Impfquote nicht steigt wie erhofft, kämpfen einige Unternehmen mit fallenden Kursen. Zum Artikel (SZ Plus)

