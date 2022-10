Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Sarah Kohler

Alles zum Krieg in der Ukraine

Steinmeiers schwierige Mission in Kiew. Bei seinem Besuch in der Ukraine muss der Bundespräsident aus Sorge vor russischen Raketen in den Luftschutzkeller. Dort trifft er Menschen, die wissen, wie es ist, Angst um das eigene Leben zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Steinmeiers doppelte Mission (SZ Plus)

Ukrainischer Frust über fehlende Panzer. Die Armee kommt kaum noch voran - das liegt auch an einem Mangel an Offensivwaffen. Lieferungen aus Deutschland könnten daran etwas ändern. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Premier Sunak will das Land einen. König Charles ernennt Sunak zum neuen Premierminister. Der kündigt in seiner Antrittsrede an, das Land zu einen, "nicht mit Worten, sondern mit Taten". Er wolle die Schäden reparieren, die vorherige Regierungen angerichtet haben. Zum Artikel

Meloni liefert erste Regierungserklärung ab. In 70 Minuten rattert die neue Ministerpräsidentin Italiens alle Politikbereiche herunter. Die Regierungserklärung ist die erste Gelegenheit, um der Welt zu zeigen, was Meloni schon lange behauptet: Niemand müsse Angst vor den Fratelli d'Italia haben. Zum Artikel

S-Bahn München: Untersuchungsausschuss soll Stammstrecken-Desaster aufklären. Immense Kostensteigerung und jahrelange Verzögerung: Die Opposition verlangt Antworten von Ministerpräsident Söder, wie die S-Bahn-Pläne derart aus dem Ruder laufen konnten. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

"Ein Fuß muss täglich bis zu 1000 Tonnen tragen". Wer seine Füße früh im Leben pflegt, bleibt im Alter agiler. Eine Podologin, ein Orthopäde und eine Fachschuhhändlerin erklären, wie das Fußgewölbe stark bleibt, welche Schuhe Verspannungen im ganzen Körper verhindern - und warum man Hornhaut niemals abrubbeln sollte. Zum Artikel (SZ Plus)