Liz Truss kündigt in einer kurzen Rede ihren Rücktritt an.

Von Martin Tofern

Britische Premierministerin Truss tritt zurück. Nur sechs Wochen war die konservative Politikerin im Amt, nur 90 Sekunden dauert das Statement, in dem sie ihr Scheitern eingesteht. Der massiven Kritik aus den eigenen Reihen hielt sie am Ende nicht länger stand. Zum Artikel

MEINUNG Die Verblendete (SZ Plus)

EXKLUSIV Scholz schlägt der EU Erschließung neuer Gasfelder vor. Beim Gipfel in Brüssel will sich Bundeskanzler Scholz für die Erschließung neuer Gasfelder starkmachen - und argumentiert ausgerechnet mit dem Klimaabkommen von Paris. Umweltschützer sind entsetzt. Zum Artikel

Liveblog zur Energiekrise: Spanien, Frankreich und Portugal einigen sich auf dritte Gaspipeline

Scholz im Bundestag: "Niemand muss vor hohen Energiepreisen Angst haben". Nach Atomstreit und Kanzler-Machtwort tritt Olaf Scholz vor dem Bundestag auf. Bei seiner Rede bleibt der Kanzler an einer entscheidenden Stelle im Ungefähren. Und Friedrich Merz stellt die Weitsicht des Regierungschefs in Frage. Zum Artikel (SZ Plus)

Staatsschutz ermittelt wegen Brand in Flüchtlingsheim in Mecklenburg-Vorpommern. Bei Wismar geht eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Flammen auf. Verletzt wird niemand, aber das Haus brennt vollständig aus. Politiker reagieren entsetzt und fordern rasche Aufklärung. Zum Artikel

Ein Tonband soll Kurz entlasten. Der in die Enge geratene ehemalige österreichische Kanzler will mit einem Telefon-Mitschnitt seine Unschuld beweisen. Doch die Entlastungsversuche werfen schon wieder neue Fragen auf. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukraine beginnt mit Stromabschaltungen. In mehreren Gebieten gibt es Engpässe bei der Versorgung. Die Bevölkerung wird aufgerufen, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Die Ukraine treibt ihre Offensive in der Region Cherson nach eigenen Angaben voran. Zum Liveblog

Selenskij bei der Buchmesse Frankfurt: "Wissen ist die Antwort". Premiere in der Geschichte der Frankfurter Buchmesse: Der ukrainische Präsident redet der Branche ins Gewissen. Es gebe im Westen immer noch zu viele Menschen, die versuchen, Putin zu verstehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Boateng lehnt im Prozess Einigungsvorschlag ab. In einem Rechtsgespräch hat der Richter einen sogenannten Deal in Aussicht gestellt, um den Prozess abzukürzen. Boateng lehnt ab - mit Verweis auf sein Gewissen. Zum Artikel 2.

Die Frauen in den USA wenden sich von den Demokraten ab. Kurz vor den US-Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat sinken die Umfragewerte der Partei von Präsident Biden - und die Republikaner werden stärker und stärker. Das liegt vor allem an den Themen - die Demokraten haben auf das Thema Abtreibung gesetzt, doch für die Wählerinnen sind Wirtschaft und Inflation wichtiger. Zum Artikel (SZ Plus)

Worin uns die Neandertaler ähnlich waren. Ein Team um Forscher aus Leipzig hat erstmals das Erbgut einer Neandertaler-Familie analysiert. Deren Zusammenleben ähnelte demnach dem des Homo sapiens: Die Neandertaler pflegten ähnliche Sitten bei der Partnerwahl. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Habe ich zu viel gesagt? Geheimnisse von Freunden oder intime Einblicke in das eigene Sexleben: Manchmal erzählt man Dinge, die man im Nachhinein lieber nicht geteilt hätte. Woher kommt Oversharing und wie vermeidet man, zu viel von sich preiszugeben? Zum Artikel (SZ Plus)