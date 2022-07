Mehr als 40 Grad sind am Dienstag in London gemessen worden.

Von Oliver Klasen

Nachrichten kompakt

In Amsterdam werden Brücken mit Wasser gekühlt, London meldet mehr als 40 Grad Celsius. In Großbritannien ist es so heiß wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In den Niederlanden werden beim Kampf gegen die Hitze auch ungewöhnliche Methoden eingesetzt: Mit Streusalz wird dort der Asphalt gekühlt. In Frankreich verschärfen sich die Waldbrände an der Atlantikküste und auch in Deutschland herrscht in einigen Regionen extreme Waldbrandgefahr. Zum Hitze-Liveblog

Wissenschaftler warnen vor erhöhter Ozonbelastung. Die Hitze treibt auch die Ozonwerte in Deutschland nach oben. Während nach Angaben des Umweltbundesamtes bis Mitte Juli der Informationsschwellenwert von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter nur für 16 Stunden überschritten worden war, meldeten allein am Montag 15 Messstationen Überschreitungen, während insgesamt 33 Stunden. Ab einem Wert von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter wird gewarnt, weil so hohe Ozonkonzentrationen für die gesamte Bevölkerung gesundheitsgefährdend sind. Zum Artikel

Nachfolger für Neun-Euro-Ticket kommt frühestens Ende des Jahres. 31 Millionen Menschen haben sich das Ticket gekauft und in den vergangenen Tagen werden Rufe nach einer Nachfolgelösung laut. Inzwischen scheint Verkehrsminister Wissing seinen anfänglichen Widerstand aufzugeben. Er hält ein dauerhaftes bundesweites Ticket für möglich. Eilig hat er es dabei nicht. Branchenmanager fürchten, dass der FDP-Politiker auf Zeit spielt. Zum Artikel

Familienministerin Paus kündigt höheres Kindergeld an. Wegen der stark steigenden Preise will die Grünen-Politikerin sozial benachteiligte Familien "zielgenau" entlasten. Dazu gehört neben der Erhöhung des Hartz-IV-Satzes auch die Anpassung des Kindergeldes, das derzeit für das erste und zweite Kind 219, für das dritte Kind 225 und für weitere Kinder jeweils 250 Euro beträgt. Langfristig will Paus eine Kindergrundsicherung einführen, in der alle familienpolitischen Leistungen des Bundes gebündelt und gemeinsam ausgezahlt werden. Zum Artikel

Nur noch drei Kandidaten für die Johnson-Nachfolge. Die britischen Tories stimmen über einen neuen Parteichef und damit Premierminister ab. Ex-Finanzminister Sunak erhält erneut die meisten Stimmen, die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Badenoch scheidet aus. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Putin zu Gesprächen in Iran eingetroffen. Der Kremlchef trifft dort auch den türkischen Präsidenten Erdoğan. Russland setzt den Beschuss auf zahlreiche Städte fort. Der ehemalige Bundesinnenminister Schily wirft Teilen der deutschen Öffentlichkeit Kriegsverherrlichung vor. Zum Ukraine-Liveblog

Selenskij äußert sich zur "Neutralisierung von Kollaborateuren" im ukrainischen Geheimdienst. Wegen Hochverrats wird gegen etliche Mitarbeiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes ermittelt. Von bis zu 650 Fällen ist die Rede. Am Wochenende hat der Präsident den Chef des Geheimdienstes und die Generalstaatsanwältin suspendiert. Er will Entschlossenheit gegen feindliche Unterwanderung und Korruption demonstrieren. Doch Selenskij-Kritiker glauben nicht an einen raschen Erfolg. Zum Artikel

Karten und Grafiken: Wo die Front verläuft - Tag 146 (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Ist Joe Biden so alt für eine weitere Amtszeit? Das finden zumindest die meisten Amerikaner und sogar etliche Wähler seiner Partei. Er selbst sieht das völlig anders. Und seine Chancen hängen auch davon ab, wer ihn 2024 herausfordern würde. Zum Artikel (SZ Plus)

Stehenbleiben verboten. Kleinere Gruppen, weniger Lärm, vorgeschriebene Fußwege: In Barcelona gelten bald strengere Regeln für Touristen. Zum Artikel.

Das richtige Verhalten bei einem Waldbrand. Trocken und heiß wird es vielerorts erst noch, und schon jetzt brennen in Südeuropa und auch in Deutschland Wälder. Völlig ausgeliefert ist der Mensch der Gefahr jedoch nicht: Wie man sich beim Ausbruch eines Feuers verhalten soll. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Älter zu werden war noch nie süßer". Diane Kruger feiert mit viel Gebäck Geburtstag, Buzz Aldrin teilt seine Mondjacke mit der Welt und Jorge González steht für sich selbst. Zu den Leute-Meldungen