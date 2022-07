Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Nachrichten kompakt

Ampel denkt über Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke nach. Seit Wochen wird darüber diskutiert, die drei verbliebenen Meiler, die eigentlich Ende des Jahres vom Netz gehen sollen, länger in Betrieb zu lassen. Nun kommt Bewegung in die Debatte. Wirtschaftsminister Habeck hat einen neuen Belastungstest für das deutsche Stromnetz in Auftrag gegeben. Das Hauptargument gegen einen Weiterbetrieb der AKW seitens der SPD und der Grünen lautet bislang, Deutschland habe trotz der Energieabhängigkeit von Russland "kein Stromproblem". Mit dem Stresstest soll geprüft werden, ob diese Annahme für den Winter 2022/2023 tatsächlich noch zu halten ist.Zum Artikel

FDP lehnt Tempolimit-Deal der Union ab. Eine Verlängerung für die drei AKW würde den Grünen wehtun. Tempo 130 auf Autobahnen würde der FDP wehtun. Warum nicht beides beschließen und das Ganze "nationaler Kompromiss" nennen, fragt die Union. Doch die Liberalen wollen nicht. Zum Artikel

Scholz warnt bei Petersberger Klimadialog vor neuem Zeitalter der fossilen Energie. Der Krieg in der Ukraine dürfe nicht dazu führen, den Klimaschutz aus den Augen zu verlieren, betont der Bundeskanzler. Außenministerin Baerbock sagt, man habe die Konsequenzen des Nichthandelns bereits vor Augen. Zum Artikel

Waldbrände in Frankreich weiten sich aus. An der Atlantikküste müssen fast 20 000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Der Präsident der Bundesärztekammer spricht sich für einen Hitzeschutzplan aus. In großen Teilen Deutschlands steigen die Temperaturen am Montag auf mehr als 30 Grad. Am Dienstag wird es noch heißer. Zum Hitze-Liveblog

Covid-Sommerwelle trifft die deutsche Wirtschaft hart. Täglich stecken sich Zehntausende mit dem Coronavirus an und können nicht arbeiten. Laut der Krankenkasse BKK lag der Krankenstand der bei ihr versicherten Arbeitnehmer im April und Mai dieses Jahres, den jüngsten Monaten in der Statistik, deutlich über dem in den Vorjahren. Hart getroffen sind vor allem die Branchen und Unternehmen, die ohnehin unter Fachkräftemangel leiden. Zum Artikel (SZ Plus)

Piloten und Lufthansa-Management misstrauen sich gegenseitig. Inmitten des Flugchaos steuern die Fluggesellschaft und ihre Piloten auf einen schweren Konflikt zu. Die Besatzung ist aufgrund mehrerer Entscheidungen des Vorstands frustriert, etwa der Auslagerung von Personal in Tochtergesellschaften, die schlechter zahlen. Auch ein Streik scheint wieder möglich. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Kreml: Keine Frist für Krieg gegen die Ukraine. Man habe sich "keinen festen Zeitrahmen" für die Dauer der Kampfhandlungen gesetzt, so Kremlsprecher Peskow in einem Interview. Die EU kündigt weitere 500 Millionen Euro für Waffen für die Ukraine an. Zum Liveblog

EU ist zunehmend uneins über Sanktionen. Einige Mitgliedsstaaten kritisieren das Öl-Embargo gegen Russland als ineffektiv. Der EU-Außenbeauftragte Borrell widerspricht. Die Strafmaßnahmen schadeten der russischen Wirtschaft enorm und sollten noch verschärft werden. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Was für und was gegen eine zweite Booster-Impfung spricht. Gesundheitsminister Lauterbach empfiehlt die zweite Auffrischungsimpfung gegen Corona auch für Menschen unter 60. Experten widersprechen. Was also tun? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

"Angst, ich hatte einfach nur Angst". Tiziano Lehmann ist elf, als er ohne Grund festgenommen, gefesselt und rassistisch beleidigt wird. Das Ungewöhnliche daran: Der Sinto-Junge zeigt die Beamten an - und gewinnt vor Gericht. Die Geschichte eines ziemlich alltäglichen Polizeiskandals. Zur Seite Drei (SZ Plus)

Teure Garantie auf Tore. Robert Lewandowski, der angeblich immer zu Real Madrid wollte, ist nun ein Spieler des FC Barcelona - und glücklich. Der Weltfußballer ist dabei Teil einer heiklen Finanz-Jonglage. Zum Artikel

Zu guter Letzt

SZ-Serie "Ein Anruf bei..." - "Schaut mal, die Deppen erkennen ihn nicht". Zwei Österreicher trinken Bier mit Mick Jagger an einem Würstelstand in Wien. Oder besser gesagt: Zwei Österreicher hätten Bier mit Mick Jagger trinken können - wenn sie ihn denn wahrgenommen hätten. Ein Gespräch über eine Nichtbegegnung. Zum Interview