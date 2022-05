Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Joshua Beer

Nachrichten kompakt

Amoklauf in Texas: Die ersten Schüsse fielen um 11.32 Uhr. Der 18-jährige Salvador Rolando R. erschießt 19 Kinder an einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde im US-Bundesstaat Texas. Was bekannt ist: Der Täter kam mit einem Pick-up-Truck, die Kinder kletterten in Panik aus den Fenstern, die Eltern waren studenlang im Ungewissen. Ungeklärt sind noch die Motive und der genaue Tathergang. Zum Artikel

Reaktionen: US-Präsident Biden und andere Politiker fordern schärfere Waffengesetze - mal wieder. Nach dem Amoklauf in Texas zeigen sich Politiker und Politikerinnen erschüttert. "Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagt US-Präsident Joe Biden. Zum Artikel

Großbritannien: Johnson übernimmt Verantwortung für Partygate. Ermittlerin Susan Gray veröffentlicht ihren Untersuchungsbericht zu den Lockdown-Feiern des britischen Premiers. Johnson steht wegen der Partys massiv unter Druck. Er räumt Versäumnisse ein, will nun aber nach vorne blicken - und im Amt bleiben. Die Affäre ist Teil einer langen Reihe von Skandalen. Zum Artikel

Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann verzichtet vorerst auf öffentliche Auftritte. Nach harscher Kritik wegen möglicher Vorteilsnahme und Sexismus räumt der SPD-Politiker Fehler ein. Er wolle bis zum Ende des Sommers außerhalb der Öffentlichkeit arbeiten. Zum Artikel

Bundesverfassungsgericht entlastet kinderreiche Familien bei der Pflegeversicherung. Familien mit mehreren Kindern sollen künftig bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung besser gestellt werden. Bei Renten- und Krankenversicherung sieht das Verfassungsgericht keine Notwendigkeit für einen zusätzlichen Familienbonus. Zum Artikel

CO₂-Steuer beim Wohnen: Staffelmodell soll Lasten zwischen Mietern und Vermietern fair verteilen. Die Ampel löst den Konflikt um die CO₂-Kosten beim Wohnen: Je besser Wohnung oder Haus gedämmt sind, desto weniger bezahlen die Besitzer. Ist ein Haus nicht saniert, geht die Belastung für den Mieter fast gegen null. Zum Artikel

Coronavirus: Lauterbach will Einreiseregeln von Juni an lockern. Die Inzidenz geht zurück, der Bundesgesundheitsminister will daher die 3-G-Regel zur Einreise über die Sommermonate aussetzen und weitere Impfstoffe anerkennen. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV G-7-Staaten könnten sich von russischem Gas unabhängig machen. Die G-7-Staaten könnten bis 2025 mehr Erdgas einsparen, als sie aus Russland importieren. Das zeigt eine Studie im Auftrag von Greenpeace. Einfach wird das aber nicht, denn 80 Prozent der Einsparmöglichkeiten liegen der Studie zufolge in Gebäuden. Zum Artikel

Ungarns Parlament verlängert den Ausnahmezustand. Der war eigentlich wegen der Corona-Pandemie erlassen worden. Wegen des Krieges im Nachbarland Ukraine lässt Ministerpräsident Orbán sich nun weiter große Machtbefugnisse einräumen. Kritik stört ihn dabei nicht. Zum Artikel

Interview: Zurückgetretener Diplomat Bondarjew spricht über den zweiten Tag "in meinem neuen Leben" Der russische Diplomat Boris Bondarjew hat sich in Gefahr gebracht, als er aus Protest gegen den Ukraine-Krieg die russische UN-Vertretung in Genf verlassen hat. Hier spricht er über seine Motive und den hohen Preis, den er zu zahlen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Erdoğan blockiert Nato-Beitritte von Schweden und Finnland. Zwischen den drei Ländern gibt es nun Gespräche, doch die Bedingungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğans sind kaum zu erfüllen. Er kalkuliert offenbar, dass die westlichen Partner seine angekündigte Syrien-Offensive dulden. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Wächst der Widerstand im Kreml? Nach der spektakulären Abrechnung des russischen Diplomaten Boris Bondarjew mit dem Kreml: Gibt es Anzeichen für eine breitere Unzufriedenheit im Land mit Putins Kriegspolitik? Zum Artikel (SZ Plus)

Türen, Lichter und Zylinder auf dem Mars. Ein jüngst auf dem Mars fotografierter mysteriöser Eingang ist nur eines von vielen erstaunlichen Bildern vom Roten Planeten. Auf intelligentes Leben deutet keines von ihnen hin - mit einer Ausnahme. Zum Artikel

US-Republikaner: Das Establishment beißt zurück. In Georgia hat sich der Gouverneur 2020 geweigert, Donald Trump zum Wahlsieg zu schummeln. Der will ihn seither aus dem Amt drängen - und scheiterte mit dem Versuch nun bei den Vorwahlen. Ist der Ex-Präsident doch nicht allmächtig in seiner Partei? Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wenn Pinkeln politisch wird. Beim kostenlosen Toilettenbesuch klafft eine Geschlechterlücke. Die Hauptstadt will das nicht länger hinnehmen. Zum Artikel