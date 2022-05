Nachrichten am 12. Mai 2022

Alles zum Krieg in der Ukraine

Finnland will der Nato beitreten: Präsident Niinistö und Regierungschefin Marin veröffentlichen eine gemeinsame Erklärung: Angesichts des Kriegs in der Ukraine planen sie, die jahrzehntelange Bündnisfreiheit des Landes aufzugeben. Der formale Mitgliedsantrag soll in den kommenden Tagen beschlossen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland könnte Gaslieferungen nach Europa weiter einschränken: Russland hat Sanktionen für 31 europäische Unternehmen beschlossen - allen voran Gazprom Germania und einige seiner Tochterfirmen. Der deutsche Ableger des russischen Monopolisten war Anfang April unter treuhänderische Verwaltung des Bundes gestellt worden. Vorerst betreffen die russischen Sanktionen zehn Millionen Kubikmeter russisches Gas, etwa drei Prozent der russischen Lieferungen. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Astronomen veröffentlichen erstes Bild des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße: Einem internationalen Forscherteam ist erstmals eine Aufnahme des Objekts namens Sagittarius A* geglückt. Sie gilt als Meilenstein in der Physik und als wichtiger Beleg dafür, dass es sich tatsächlich um ein supermassives Schwarzes Loch handelt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV AfD-Rechtsaußen Höcke kündigt mögliche Kandidatur für Bundesspitze an: Der Thüringer Landeschef der AfD, Björn Hocke, behält sich eine Kandidatur für den Bundesvorstand auf dem Bundesparteitag in vier Wochen vor. Insidern zufolge soll Höcke inzwischen sogar bereit sein, für das Amt des Parteichefs zu kandidieren. Die Bundesspitze der AfD erklärte, von Ambitionen Höckes auf den Chefposten nichts zu wissen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung will Hartz-IV-Sanktionen lockern: Die Ampelkoalition will bis Mitte 2023 für Langzeitarbeitslose bei Fehlverhalten fast keine Sanktionen durch Kürzung von Geld mehr anwenden. Bisher plante die Regierung nur, die Sanktionen bis Ende des Jahres auszusetzen. Die Grünen haben diese Lockerungen gegen den Widerstand von SPD und FDP durchgesetzt. Zum Artikel

Günther will Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein fortsetzen: Der wiedergewählte Ministerpräsident will nach der Landtagswahl das Bündnis seiner CDU mit Grünen und FDP fortsetzen - obwohl es rechnerisch nur mit einem der bisherigen Partner für eine Mehrheit reichen würde. Die FDP zeigt sich offen, die Grünen verweisen auf ihr klar besseres Wahlergebnis. Zum Artikel

Wissing fordert Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln: Der Bundesverkehrsminister möchte aufgrund der Empfehlungen zweier EU-Behörden die Maskenpflicht in Flugzeugen abschaffen - und in allen anderen Verkehrsmitteln. Zum Artikel

Coronavirus: Positivrate, Intensivpatienten, R-Wert - die wichtigsten Daten in Grafiken, laufend aktualisiert

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Kiew dreht den Hahn zu: Die Ukraine stoppt den Gastransit durch die wichtige Sojus-Pipeline, weil sie durch von der russischen Armee besetztes Gebiet läuft. Was heißt das für Deutschland? Zum Artikel

Streit um Fynn Kliemanns Maskendeals: Wie er euch gefällt: "Krise kann auch geil sein": Instagram-Gutmensch Fynn Kliemann hat offenbar eine dunkle Seite. Was die Empörung darüber über sein Publikum und den Enthüller Jan Böhmermann verrät. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Der Ukrainer in schusssicherer Weste, der Russe beim Kongress: Der Umgang der Fußballverbände mit Russlands Angriffskrieg ist unangemessen und erschreckend - insbesondere das Verhalten von Fifa-Boss Gianni Infantino. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Doppelgänger verzweifelt gesucht: Olaf Scholz ist schwer zu kopieren, die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño will nicht mit ausschließlich Männern aufs Foto und Schauspielerin Rebel Wilson hat sich analog verliebt. Zu den Leute-Meldungen