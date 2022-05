Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Sina-Maria Schweikle

Nachrichten kompakt

Die Mautaffäre hat ein juristisches Nachspiel für Scheuer. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Scheuer und seinen früheren Staatssekretär Gerhard Schulz eingeleitet. Der Staatsanwaltschaft zufolge gehen die Ermittler dem Verdacht der uneidlichen Falschaussage in einem Untersuchungsausschuss des Bundestags nach. Scheuer weist die Vorwürfe zurück. Zum Artikel

Tödlicher Polizeieinsatz in Mannheim. In der baden-württembergischen Innenstadt stirbt ein Mann, als er von der Polizei aufgegriffen wird. Ein Video des Vorfalls löst Empörung aus. Offen ist, ob die von einem Beamten angewandte Gewalt verhältnismäßig war. Zum Artikel

Gewalt gegen Journalisten in Deutschland nimmt zu. In der jährlichen Rangliste zur Pressefreiheit wurde Deutschland erstmals herabgestuft. Im weltweiten Vergleich von 180 Staaten liegt Deutschland im Vergleich von 180 Ländern meist sehr weit oben, mit großem Abstand zu Staaten wie China, Russland oder Nordkorea. Doch auch in Deutschland sehen Beobachter einige Probleme. So habe die Gewalt gegen Journalisten in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Zum Artikel

FC Bayern München: Thomas Müller verlängert Vertrag beim FC Bayern bis Sommer 2024. Der Nationalspieler hat seinen Vertrag beim FC Bayern München um eine weitere Saison bis zum Sommer 2024 verlängert. Dies teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstag mit. Müllers Vertrag wäre ursprünglich im Sommer 2023 ausgelaufen. Zum Artikel

Premiere League: Mitten in der Erfolgswelle hat Jürgen Klopp überraschend bis 2026 in Liverpool verlängert (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Geheimdienste und Diplomaten warnen vor russischer Annexion der Ostukraine. Die russische Führung könnte innerhalb der kommenden zwei Wochen die besetzten Gebiete in der Ostukraine mit Hilfe einer fingierten Volksabstimmung in das eigene Staatsgebiet überführen und damit eine neue Phase des Krieges einleiten. Entsprechende Warnungen von Geheimdiensten und Diplomaten macht der US-Vertreter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa öffentlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Russische Streitkräfte beginnen wohl Sturm auf Asowstal-Werk - 101 Zivilisten evakuiert. Laut Medienberichten hat die russische Armee wohl mit der Erstürmung des Werksgeländes in Mariupol begonnen. Im Stahlwerk befinden sich nach ukrainischen Angaben neben ukrainischen Soldaten noch etwa 200 Zivilisten. Bereits seit der vergangenen Nacht soll es Luftangriffe auf das Stahlwerk geben. Friedrich Merz ist in Kiew angekommen. Scholz äußert sich nach Klausurtagung der Bundesregierung. Zum Liveblog

Salomé Surabischwili: "Die Ukraine hat bewiesen, dass Russland nicht alles gewinnt". Die georgische Präsidentin Salomé Surabischwili spricht darüber, wie ihr Land gelernt hat, mit Russlands Aggressionen umzugehen. Und warum es trotz der unmittelbaren Bedrohung am EU-Beitrittswunsch festhält. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

"Das können nur Leute sagen, die mit dem Hintern im Warmen sitzen". Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärt, warum die Lieferung schwerer Waffen ein wichtiges Signal an Putin ist und weswegen sie kein Verständnis für den offenen Brief von Alice Schwarzer und anderen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Indischer Premier in Berlin. Das Treffen von Kanzler Scholz mit Premier Modi bedeutet schwierige Beziehungsarbeit. Denn Indien kauft Russland mehr Öl ab als vor dem Ukraine-Krieg. Das konterkariert Sanktionen der westlichen Allianz. Zum Artikel

MEINUNG Ein gewaltiger Schaden für Frauen. Das Oberste Gericht der USA will wohl zwei Gerichtsurteile zum Abtreibungsrecht kippen. Das könnte die Lage vieler Frauen verschlechtern - und birgt dennoch eine winzige Chance. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Allein das Erzählen von sexuellen Fantasien kann Intimität schaffen". Der US-amerikanische Psychologe Justin Lehmiller hat mehr als 4000 Menschen über ihre erotischen Vorstellungen befragt. Im Gespräch verrät er, woher Fantasien kommen, wie man sie dem Partner mitteilen kann und sie zu einem erfüllteren Sexleben beitragen. Zum Artikel (SZ Plus / SZ Magazin)