Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Sina-Maria Schweikle und Yannik Achternbosch

Alles zum Krieg in der Ukraine

Bundestag spricht sich für Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine aus. Der Bundestag stimmt dem Antrag zu Waffenlieferungen für die Ukraine mit großer Mehrheit zu. Trotzdem ist von großer Einigkeit im Parlament nicht viel zu sehen. Besonders die Parteichefs von Union und SPD teilen kräftig aus. Zum Artikel

Scholz bedankt sich für Unterstützung der Sanktionen. Der Bundeskanzler besucht Premierminister Kishida in Tokio und bedankt sich für die Unterstützung der Strafmaßnahmen gegen Russland. Doch die Abstimmung über die Waffenlieferungen für die Ukraine verpasst Scholz und wird dafür von der Opposition kritisiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: USA wollen zusätzliche 33 Milliarden US-Dollar für die Ukraine bereitstellen

Guterres besucht Butscha. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat Borodianka, Irpin und Butscha besucht, die Vororte der ukrainischen Hauptstadt Kiew, in denen die russische Armee Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung verübt haben soll. Er fordert eine gründliche Untersuchung der Verbrechen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Wo die Front verläuft - Tag 64 (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Inflation in Deutschland steigt auf 7,4 Prozent. Bereits den zweiten Monat hintereinander steigen die Preise in Deutschland so sehr wie seit 40 Jahren nicht mehr. Viele Deutsche alarmiert das und Ökonomen debattieren, welche Maßnahmen dagegen helfen würden. Den von der Regierung beschlossenen Tankrabatt und die derzeit diskutierte Mehrwertsteuerbefreiung für Lebensmittel sehen sie aber kritisch. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung beschließt Entlastungspaket. Enthalten sind in dem Paket die sogenannte Energiepauschale, das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr, eine Steuersenkung auf Benzin und Diesel sowie Einmalzahlungen an Eltern und Empfänger von Sozialleistungen. Bundesrat und Bundestag sollen den beschlossenen Erleichterungen in drei Wochen zustimmen. Zum Artikel

Mehr Geburten in der Pandemie. Im zweiten Corona-Jahr 2021 gab es in Deutschland so viele Geburten wie zuletzt 1997, aber so wenige Eheschließungen wie seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr. Aus den Statistiken lässt sich ablesen, wie sich Familien verändert haben. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Das nächste Öl-Problem. Indonesien hat ein Exportverbot für Palmöl ausgesprochen, dabei produziert das Land viel mehr von dem Stoff, als es selbst verbraucht. Welche Folgen das haben könnte. Zum Artikel

CSU ringt sich zu Lockerung der 10-H-Regel für Windräder durch. Der Mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung soll in bestimmten Gebieten um die Hälfte reduziert werden. Doch aus der Windbranche und von den Grünen kommt scharfe Kritik. Zum Artikel

Der Querschläger. Früher hat er Lilien getrocknet, jetzt rasselt der Umweltpolitiker Anton Hofreiter Panzernamen runter wie Lateinvokabeln. Bei den Grünen befürchten viele, dass es ihm dabei nicht nur um Putins Krieg geht. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Beste Freunde in der Steinzeit. Schon vor 6000 Jahren zeigten sich Menschen mit zerbrochenen Anhängern ihre Verbundenheit. Diese erinnern fast an heutige Freundschaftsanhänger. Zum Artikel