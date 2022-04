Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Krieg in der Ukraine

Scholz verweist bei Waffenlieferungen auf Nato-Verbündete. Der Bundeskanzler gibt nach einer Schaltkonferenz mit Verbündeten ein Statement ab. Konkrete Aussagen zur Lieferungen deutscher Waffen macht der Kanzler nicht. Er betont, dass sich die Nato eng abstimme und dass die Ukraine aus einer Liste mit deutschen Rüstungsgütern bestimmte Posten ausgewählt habe. Russische Streitkräfte wollen in der umkämpften Stadt Mariupol angeblich eine Feuerpause einlegen. Die beiden SPD-Vorsitzenden Esken und Klingbeil wollen sich mit dem ukrainischen Botschafter Melnyk treffen. Zum Ukraine-Liveblog

Krieg in der Ukraine kostet Hunderte Milliarden an Wachstum. Der Internationale Währungsfonds korrigiert seine Prognosen für die Entwicklung der Weltwirtschaft deutlich nach unten. Leidtragende sind vor allem die Kriegsparteien selbst - und Deutschland. Zum Artikel

Jetzt ist der Krieg auch in Lwiw angekommen. Lwiw galt in den vergangenen Wochen als sicherer Ort in der Ukraine. Jetzt schlagen auch hier Raketen ein. "Es gibt nicht einen einzigen Platz, einen Ort, eine Stadt oder ein Dorf, an dem es jetzt noch sicher ist in der Ukraine", sagt Ihor Zhovkya, ein Berater des ukrainischen Präsidenten. Die Bewohner von Lwiw reagieren auf die russische Offensive dennoch mit bewundernswerter Gelassenheit. Zur Reportage (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

In Nordrhein-Westfalen stehen sich zwei Lager gegenüber. Eine von der Uni Münster vorgenommene Analyse der Parteiprogramme offenbart: An Rhein und Ruhr stehen sich zwei Pole gegenüber - Schwarz-Gelb contra Rot-Grün. Falls es nach der Wahl am 15. Mai für keine Zweier-Koalition reichen sollte, drohen in Düsseldorf langwierige, zähe Verhandlungen. Zum Artikel

Wie der Tesla-Chef mit Medien umspringt. Der milliardenschwere Konzern gehört zu den fünf am höchsten bewerteten Unternehmen der USA. Elon Musk, der Unternehmenschef, gilt als der reichste Mann der Welt - und als jemand, der ein Problem mit kritischen Journalismus hat. Das zeigte sich beispielhaft bei der Eröffnung der Tesla-Fabrik in Brandenburg im März, als Pressevertreter nur eingeschränkt Zugang hatten. Zum Artikel

Spähangriff auf katalanische Politiker und Aktivisten. Mindestens 65 katalanische Politiker und Aktivisten sollen in den vergangenen Jahren mit der Spionagesoftware Pegasus abgehört worden sein. Das haben das US-Magazin The New Yorker und die spanische Zeitung El País enthüllt. Alles deute darauf hin, dass der spanische Geheimdienst Centro Nacional de Inteligencia dahintersteckt. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie die Pandemie auf die Stimmung schlägt. Ein Expertenteam vom Massachusetts Institute of Technology hat mit einer ungewöhnliches Methode gemessen, wie sich die Corona-Krise auf das geistige Wohlbefinden der Menschen auswirkt. Sie analysierten mehr als 650 Millionen Postings auf Twitter und Weibo, dem chinesischen Pendant des Kurznachrichtendienstes. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Was knapp werden könnte. Es fehlt an Rohstoffen aus Russland und der Ukraine, weltweit haken Lieferketten - und es könnte noch schlimmer kommen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Felix Magaths uralte Gebrauchsanweisung. Wer dem Hertha-Trainer bei der Arbeit zuschaut, der lernt, wie es früher so zuging in der Liga. Historisch mag das wertvoll sein - aber können die alten Methoden noch die Rettung bringen? Zum Kommentar

Die Pest war nicht so tödlich wie gedacht. Rund ein Drittel der Bevölkerung starb im Mittelalter an der Pest, heißt es häufig. Mit einer raffinierten Untersuchungsmethode haben Wissenschaftler nun herausgefunden: Das stimmt wohl so nicht. Zum Artikel (SZ Plus

Zu guter Letzt

40-Cent-Sieg vor Gericht. Einem Lokführer aus Japan war wegen einer Minute Verspätung der Lohn gekürzt worden - der Mann zog vor Gericht. Dass die Richter ihm nun recht gaben, durfte er nicht mehr miterleben. Zum Artikel