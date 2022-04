Nachrichten am 3. April 2022

SZ am Abend

Ein ukrainischer Soldat fotografiert einen Kameraden vor einem zerstörten russischen Panzer in Butscha.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Krieg in der Ukraine

Scholz: "Furchtbare und grauenerregende Aufnahmen" aus Butscha. Fotos getöteter Menschen aus dem zurückeroberten Vorort Kiews lösen in Deutschland und der EU Entsetzen aus: Die deutsche Außenministerin Baerbock fordert, die Verantwortlichen zu bestrafen. Bundespräsident Steinmeier spricht von "Kriegsverbrechen". Zum Liveblog

Ein Nazi-Kollaborateur als Held? Der ukrainische Botschafter Melnyk irritiert mit seiner Verehrung für Stepan Bandera. Dahinter steht eine verworrene, verwirrende und unheilvolle deutsch-russisch-ukrainische Geschichte. Zum Kommentar (SZ Plus)

Schweigsamer Bundespräsident. Fast 15 Jahre hat Frank-Walter Steinmeier die deutsche Russlandpolitik mitbestimmt. Geht es um seine Mitverantwortung, duckt er sich aber weg. Zum Kommentar (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Neue Anreize zum Energiesparen geplant. Kosten durch Kohlenstoffdioxid-Steuern sollen gerechter zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden. Darauf hat sich die Ampelkoalition verständigt. Zum Artikel

Corona: Lehrerverbände befürchten Masken-Konflikte. Nach fast zwei Jahren Pandemie sind in weiten Teilen Deutschlands die meisten Einschränkungen Geschichte. Lehrerverbände befürchten nach dem Wegfall der Maskenpflicht Streit in den Schulen. News zur Pandemie

Amazon bekommt in den USA erstmals einen Betriebsrat. Schlechte Arbeitsbedingungen, Sicherheitsmängel, Repressalien: Mitarbeiter des Handelsriesen in New York wollen sich nicht mehr auseinanderdividieren lassen. Doch ihnen steht ein harter Weg bevor. Zum Artikel

Wechselpanne beim FC Bayern sorgt für Verwirrung. In fast 59 Jahren Bundesliga kam es noch nie vor, dass eine Mannschaft zu zwölft spielte. Trotzdem ist es dem FC Bayern gegen Freiburg passiert - die Folgen sind immer noch unklar. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Fall. Zum Artikel

Politische Krise in Pakistan nach Streit über Misstrauensabstimmung. Seit Wochen kämpft Pakistans Premierminister Imran Khan um die Macht. Am Sonntag sollte er durch ein Misstrauensvotum abgesetzt werden, die Opposition hatte genügend Stimmen - doch es kam anders. Jetzt soll es Neuwahlen geben. Zum Artikel

Algerier aus Guantanamo entlassen. Nach fast 20 Jahren Haft haben die USA einen Gefangenen aus dem Lager Guantanamo in sein Heimatland abgeschoben. Nun befinden sich noch 37 Gefangene dort. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

An den polnischen Grenzen herrscht Doppelmoral. Nein, die rechtsgerichtete polnische Regierung ist nicht plötzlich zu einer Truppe liberaler Menschenfreunde mutiert, nur weil sie so solidarisch mit der Ukraine ist. Die Pushbacks an der belarussischen Grenze gehen weiter - und die EU schaut zu. Zum Kommentar

Der mehrköpfige Herr Habeck. Der grüne Bundeswirtschaftsminister lehrt bei "Markus Lanz" dem Moderator und dessen Gäste Mores. Und filetiert schön Deppenargumente wie jenes, dass längere Laufzeiten für Atomkraftwerke irgendetwas bringen könnten. Zur TV-Kritik (SZ Plus)

Die Unterschätzte. Als Kanzlerkandidatin gescheitert, als Außenministerin hoch angesehen. Wie hat Annalena Baerbock das geschafft? Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Selbstfahrende Taxis: Maschine mit Mensch. In Seoul kann man über eine App autonome Taxis bestellen. Aber selbst im experimentierfreudigen Südkorea lässt man Autos nicht einfach selbst losfahren. Eine Probefahrt. Zum Artikel