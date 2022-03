Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

So lief die Generaldebatte zur Ampelpolitik. Kanzler Scholz hält im Bundestag eine Beruhigungsrede und bekräftigt: "Die Nato wird nicht Kriegspartei." Oppositionsführer Merz kündigt an, die Union werde beim Sondervermögen der Bundeswehr nur so viele Stimmen beisteuern, wie nötig seien, wenn die Koalition ihrerseits alle eigenen Stimmen aufbiete. Damit versucht er, die Fliehkräfte in der Ampel zu verstärken. Doch dann kommt im Bundestag etwas auf, das länger nicht wahrzunehmen war: eine Ahnung von Geschlossenheit bei den Regierungsparteien. Zum Artikel (SZ Plus)

Nato schickt mehr Truppen an ihre Ostgrenzen. Zu den bereits bestehenden vier "Battlegroups" mit je 1000 Soldaten sollen insgesamt vier weitere in Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Slowakei hinzukommen. Die Bundesregierung will der Ukraine weitere Waffen liefern. Kanzler Scholz hält den Umgang mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij im Bundestag nachträglich für falsch. Nach dessen Rede hatte es keine Debatte gegeben. Zum Liveblog

Moskau will sich für Gas nur noch in Rubel bezahlen lassen. Präsident Putin weist seine Regierung an, keine Zahlungen in Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren. Experten sprechen von einer "Eskalation des Wirtschaftskriegs": Putin will mit der Entscheidung die russische Landeswährung stützen, die westlichen Länder können das aber nicht wollen. Zum Artikel

Gazprom könnte seine deutschen Gasspeicher verlieren. Die EU-Kommission präsentiert ein brisantes Gesetz, das Regierungen zwingt, die Zuverlässigkeit der Betreiber zu prüfen. Der russische Konzern könnte gezwungen werden, seine Speicher in den Mitgliedstaaten zu verkaufen. Außerdem schlägt Brüssel vor, künftig gemeinsam Gas zu bestellen. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Niederländischer Verlag zieht umstrittenes Buch über Verrat an Anne Frank zurück. Nach harter Kritik von Experten nimmt Ambo Anthos das Buch aus dem Handel und bittet erneut um Entschuldigung. Ein Forscherteam hatte zuvor geschrieben, es gebe "keinerlei seriöse Beweise" für die Anschuldigung der Buch-Autoren, dass der jüdische Notar Arnold van den Bergh das Versteck der Familie Frank verraten habe. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundesländer fordern mehr Geld für Busse und Bahnen. Die hohen Spritpreise treffen auch kommunale Verkehrsbetriebe. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten deshalb über Entlastungen. Einige sehen darin auch ein Mittel, um die Ticketpreise zu reduzieren. Zum Artikel

EXKLUSIV Bayern: Untersuchungsausschuss zu NSU-Morden steht kurz bevor. Im bayerischen Landtag soll sich ein Gremium demnächst erneut mit der rechtsextremistischen Mordserie beschäftigen. Die Beantragung von SPD und Grünen sei "nur noch eine Frage der Zeit". Zum Artikel

Prozess in Nürnberg: Youtuber "Drachenlord" räumt Angriffe "aus Wut" ein. Vor dem Landgericht in Nürnberg gibt der 32-Jährige zu, unter anderem einen Mann mit einem Stein beworfen, einen anderen mit einer Taschenlampe geschlagen und einen weiteren in den Schwitzkasten genommen zu haben. Der Youtuber hofft, in der Berufungsverhandlung eine Gefängnisstrafe abwenden zu können. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Mönchengladbach: Schülerin stirbt auf London-Fahrt - Anklage gegen zwei Lehrerinnen erhoben. Die 13-jährige Emily hat Diabetes, als sie 2019 auf einer Schulfahrt in London stirbt. Jetzt wurden zwei mitreisende Lehrerinnen angeklagt. Zum Artikel

Russland und der Westen: Biden warnt vor einem Cyberkrieg. Den USA zufolge bereitet Russland einen großen Cyberangriff vor. Einen vollständigen Schutz davor wird es wohl nicht geben. Zum Artikel

Klitschko im Münchner Stadtrat: "Wir können die Leichen nicht zählen". Per Video schaltet sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko aus dem Kriegsgebiet in die Vollversammlung des Münchner Stadtrats - und schildert die erschütternde Lage vor Ort. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Liebe hinter Gittern. Julian Assange darf in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis seine Anwältin Stella Moris heiraten. Der Akt wird zum politischen Bekenntnis. Zum Artikel