SZ am Abend

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Das Wochenende kompakt

EXKLUSIV Suisse Secrets - das ist das Leak. Bislang waren die Konten der Schweizer Banken ein streng gehütetes Geheimnis. Doch nun hat eine anonyme Quelle der SZ einen riesigen Datenschatz aus der Credit Suisse zugespielt. Erstmals lässt sich zeigen, wie Kleptokraten, Autokraten und Kriminelle ihr Geld dort bunkerten. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Der heimliche König von Nigeria. Der Ex-Siemens-Manager Eduard Seidel wurde wegen Bestechung verurteilt. Doch er hatte auch ein unerklärlich hohes Vermögen auf seinem Schweizer Konto: 54 Millionen Franken. Woher kommt dieses Geld? Eine Spurensuche. Zum Artikel (SZ Plus)

Blinken: "Ein Krieg hätte schreckliche, verheerende Folgen". Der US-Außenminister warnt Russland erneut vor schweren Sanktionen. Im SZ-Interview zeichnet er ein düsteres Bild von der Weltordnung nach einem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Die "Grundlage von Frieden und Sicherheit" stehe auf dem Spiel. Zum Artikel (SZ Plus)

Moskau erhöht Druck auf die Ukraine. Russland verlängert das Militärmanöver in Belarus. Die nach Schätzung der Nato etwa 30 000 beteiligten russischen Soldaten bleiben auf unbestimmte Zeit in Belarus, von wo sie von Norden aus einen Angriff auf die Ukraine führen könnten. Der Westen versucht derweil weiter, Putin von einer Invasion abzuhalten. Polen beruft für Montag eine Sondersitzung des Ständigen Rats der OSZE ein. Zum Artikel

EXKLUSIV Palmers Anwalt greift Grünen-Funktionäre an. Der Vorstand der Südwest-Grünen will den Tübinger Oberbürgermeister aus der Partei ausschließen. Sein Anwalt Rezzo Schlauch erkennt eine "neue Unkultur der Verhinderung von Diskussionen" und eine "verordnete Friedhofsruhe". Die Grünen träten nach außen "mit großem Gestus" als "DIE Partei der Diversität" auf - nach innen werde genau das jedoch "nicht praktiziert". Zum Artikel (SZ Plus)

Terroranschlag von Hanau: Angehörige enttäuscht von "umfangreicher Aufklärung", die ihnen versprochen wurde. Zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag wird in Hanau der neun ermordeten Menschen gedacht. Noch immer sind bei Hinterbliebenen viele Fragen zu der Tat offen. Sie beklagen mangelnde Unterstützung aus der Politik. Zum Artikel

Olympische Spiele in Peking sind beendet. Die finale Inszenierung demonstriert, wie die olympischen Zeremonienmeister alle kritischen Fragen ausblenden. Peking 2022 war ein Tiefpunkt der olympischen Geschichte. Die Winterspiele ziehen nun weiter nach Mailand und Cortina d'Ampezzo. Zum Artikel

"Ich würde nicht mehr nach China reisen". Ständige Sorge vor Corona, Umweltsünden und ein Gold-Rekord, der eigentlich "wurscht" ist: Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger blickt zurück auf reizende und schwer erträgliche Momente in Peking. Zum Interview (SZ Plus)

FC Bayern dreht Spiel gegen Fürth. Die Münchner liegen zur Halbzeit gegen den Tabellenletzten mit 0:1 zurück. Doch nach der Pause schießt der Rekordmeister vier Tore und gewinnt letztlich souverän. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Wochenendes:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Queen Elizabeth II. positiv auf Corona getestet. Die 95-Jährige spüre "milde, erkältungsähnliche Symptome", wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter "leichte Aufgaben" ausführen, teilt der Buckingham-Palast mit. Zum Artikel

Das hat am Wochenende viele interessiert

Deutschland vor. Amerika wird sich um Europa nicht mehr so kümmern können wie bisher. Das größte Land der EU wird die Leerstelle füllen müssen. Andernfalls ... Zum Artikel (SZ Plus)

Biden: Putin hat sich für Krieg entschieden. Der US-Präsident erwartet einen russischen Einmarsch in der Ukraine in wenigen Tagen. Moskau werde dafür teuer bezahlen, warnt er. Zugleich verändert er seine Rolle - hin zum Anführer des Widerstands gegen die Aggression. Zum Artikel (SZ Plus)

Mann nach 48 Stunden von brennender Fähre gerettet. Die Außenwände der seit Freitag brennenden Autofähre in der Adria sind 600 Grad heiß. Am Sonntag ist es Rettungskräften nun gelungen, an Bord zu gelangen. Jetzt wächst die Hoffnung, die übrigen elf Vermissten auch noch zu finden. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Wir sind ja nur einmal jung". Fast zwei Jahre durfte kaum gefeiert werden, nun soll es bald wieder losgehen. Was haben die Jugendlichen verpasst? Und wie haben sie die Partykrise überstanden? Wir haben nachgefragt. Zum Artikel (SZ Plus)