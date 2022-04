Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Jens Schneider und Sina-Maria Schweikle

Krieg in der Ukraine

Bundesregierung will Ukraine nun doch Panzer liefern. Das Ja der Ampelkoalition zur Lieferung von 50 ausgemusterten Bundeswehrpanzern an die Ukraine kommt so unvermittelt wie nach Kreigsbeginn das Sondervermögen für die Bundeswehr. Nun ist die Frage in Berlin: Wer war diesmal eingeweiht? Zum Artikel

Verteidigungsminister zeigen sich einig im Glauben an ukrainischen Sieg. Auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz beraten 40 Staaten über Waffenlieferungen an die Ukraine. Verteidigungsministerin Lambrecht deutet weitere Ringtausche an: "Wir sind dazu bereit." Zum Artikel (SZ Plus)

UN-Generalsekretär in Moskau. António Guterres bietet die UN als Vermittler für Friedensgespräche an. Russlands Außenminister Lawrow ist es dafür "zu früh". Zum Artikel (SZ Plus)

Russland stellt offenbar Gaslieferungen nach Polen ein. Von Mittwoch an sollen laut dem polnischen Gaskonzern PGNiG die Lieferungen eingestellt werden. Zum Liveblog

Nachrichten kompakt

Lockdown-Angst in Peking In den kommenden Tagen müssen fast alle 22 Millionen Einwohner zum Corona-Test. Die chinesische Hauptstadt bereitet sich auf einen möglichen harten Lockdown wie in Shanghai vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesverfassungsgericht: Bayerisches Verfassungsschutzgesetz in Teilen rechtswidrig. Zum Artikel

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts betrifft die gesamte Republik. Zum Kommentar

Das hat heute viele Leser interessiert:

Das Problem mit "Herrn Schröder". Die Parteivorsitzende Saskia Esken legt dem früheren Bundeskanzler den Parteiaustritt nahe. Eine Stelle in Schröders Gespräch mit der "New York Times" habe sie besonders empört. Zum Artikel

Nagelsmann versöhnt sich mit der Feuerwehr. Im Eifer des Gefechts hat der FC-Bayern-Trainer die Freiwillige Feuerwehr Süd-Giesing beleidigt - die es gar nicht gibt. Nun ist Nagelsmann zur Wiedergutmachung nach Schwabing gekommen. Zum Artikel

"Eine Strahlenbelastung von mehreren Röntgenuntersuchungen". Der Radioaktivitätsexperte Hauke Doerk warnt auch 36 Jahre nach dem Atomunfall von Tschernobyl vor verseuchtem Wildbret und Pilzen. Welche Arten sind besonders betroffen? Zum Artikel

Zu guter Letzt

Psychologie: Könnte doch wahr werden

Elizabeth Holmes galt als Genie des Silicon Valley, bis sich herausstellte: Sie ist eine Betrügerin. Warum lügen viele, obwohl sie wissen, dass es falsch ist? Zum Artikel