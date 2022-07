SZ am Abend

Uber-Files

EXKLUSIV So aggressiv expandierte Uber in Deutschland. Dokumente, die die Süddeutsche Zeitung einsehen konnte, belegen, wie sich der Fahrtenvermittler Uber weltweit so rasant ausbreiten konnte. Im Zentrum der Strategie stand eine sehr offensive Lobby-Kampagne. In Deutschland sollten vor allem der ehemalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt und seine damalige Staatssekretärin Dorothee Bär (beide CSU) dabei helfen, die Ziele von Uber zu erreichen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Uber versuchte offenbar, wissenschaftliche Ergebnisse zu kaufen. Um in Deutschland mit seinem Taximonopol Fuß fassen zu können, wollte Uber offenbar die öffentliche Meinung beeinflussen. Mit gekauften Studien sollten wohl auch Gesetze im Sinne des Unternehmens geändert werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Was man über die Uber-Files wissen muss. Mehr als 124 000 Dokumente zeigen: Wer in Deutschland für Uber lobbyiert hat, wie das Unternehmen in anderen europäischen Ländern vorging und wie erfolgreich es dabei war. Die wichtigsten Fakten zu den Uber Files. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Streit um Kaliningrad spitzt sich weiter zu. Im Streit zwischen Litauen und der EU-Kommission ist weiter keine Entspannung in Sicht. Die Regierung in Vilnius besteht weiter darauf, die Sanktionen auch auf die Transit-Strecke von der russichen Exklave Kaliningrad zum russischen Kernland anzuwenden; Verhandlungen zwischen Litauen und der EU wurden erfolglos abgebrochen. Derweil stehen seit Sonntag Alkohol und Zement neu auf der Sanktionsliste. Zum Artikel

Kanada schickt Gasturbine nach Deutschland. Die kanadische Regierung will die Lieferung der gewarteten russischen Nordstream-1-Turbine nach Deutschland ermöglichen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte Kanada zur Auslieferung gedrängt, um einen möglichen Vorwand Putins entkräften, die Pipeline nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Zum Liveblog

Melnyks Entlassung wirft Fragen auf. Andrij Melnyk soll nicht mehr ukrainischer Botschafter in Deutschland sein. Doch auch einige seiner Amtskollegen werden abberufen. Was bedeutet das nun für Melnyks Zukunft? Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Zwischenbilanz der Ampel ist nicht so schlecht, wie viele tun. Die Regierung sei zu zögerlich beim Verzicht auf russisches Gas, sie liefere zu wenig Waffen und tue generell nicht genug. Aber gerade die Reaktion auf den Krieg von SPD, Grünen und FDP können sich sehen lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Das Wochenende kompakt

Twitter will gegen Musk vor Gericht ziehen. Elon Musk sagt den Twitter-Kauf ab. Das Unternehmen will juristisch gegen den Rückzieher vorgehen, um den Deal wie vereinbart durchzukriegen. Der Fall könnte ein Test für die Unabhängigkeit der Justiz in den USA werden. Zum Artikel

Joe Biden wird in der Abtreibungsdebatte emotional. Der US-Präsident reagiert empört auf Nachrichten, dass ein zehnjähriges Mädchen nach einer Vergewaltigung in ihrem Heimatstaat keine Abtreibung erhielt. Doch eine Handhabe dagegen hat er kaum. Zum Artikel

Demonstranten stürmen Präsidentenpalast in Sri Lanka. In der Hauptstadt Colombo setzen Protestierende auch das Wohnhaus des Präsidenten in Brand. Staats- und Regierungschef fliehen - und wollen abtreten. Hintergrund ist unter anderem ein Verbot von Düngemittel, das die Landwirtschaft des asiatischen Landes schwer beschädigt. Zum Artikel

Mängel der dänischen Psychiatrie nach Anschlag in Kopenhagen im Fokus. Kurz vor dem Anschlag hatte der 22-Jährige offenbar vergeblich versucht, eine Notfall-Hotline zu kontaktieren. Der Fall rückt das psychologische Versorgungssystem in Dänemark ins Licht, das schon seit Jahren in der Kritik steht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Das hat am Wochenende viele interessiert

Mehrere Frauen bei SPD-Sommerfest mit K.o.-Tropfen attackiert. In einem parteiinternen Chat ist von mindestens acht Betroffenen die Rede. Der "ungeheuerliche Vorgang" sei sofort der Bundestagspolizei gemeldet worden. Zum Artikel

Es ist richtig, dass Außenministerin Baerbock der Konfrontation mit Lawrow nicht ausgewichen ist. Beim Treffen der G-20-Außenminister in Bali verlässt Lawrow dem Raum, um dem Wortbeitrag Baerbocks zu entgehen. Die deutsche Außenministerin gibt bei der Konferenz die deutlich bessere Figur ab, als ihr russischer Kollege. Zum Artikel (SZ Plus)

Eine Frau wehrt sich. Bei "Germany's Next Topmodel" wurde sie zur Buhfrau. Dann veröffentlicht Lijana Kaggwa ein Enthüllungsvideo und wird verklagt. Doch der gerichtliche Beschluss könnte die Show verändern. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Borgen macht Sorgen. Kanye West soll Designer-Kleidung nicht zurückgegeben haben, Bill Kaulitz findet Toaster umständlich, und Brad Pitt kann sich keine Gesichter merken. Zum Artikel