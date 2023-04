Nachrichten am 4. April 2023

Kanzler Olaf Scholz - hier vor dem U-Ausschuss in Hamburg im September 2022 - weist jegliche Einflussnahme auf das Steuerverfahren der Warburg-Bank zurück.

Unionsfraktion will U-Ausschuss zur Warburg-Bank einsetzen. Die Cum-Ex-Affäre ist einer der größten Steuerskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Beteiligten hatten sich dabei von den Finanzbehörden Kapitalertragssteuer erstatten lassen, die sie nie gezahlt hatten. Nun soll es nach Willen der Union einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben, der sich einerseits um die dubiosen Geschäfte der Warburg-Bank dreht, andererseits und vor allem aber auch um das Verhalten des heutigen Bundeskanzlers Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister. Zum Artikel

Medienberichte: Chinesischer Spionageballon hat mehr Daten gesammelt als bislang angenommen. Der angebliche chinesische Wetterballon, den die US Air Force Anfang Februar abgeschossen hat, könnte mehr militärisch relevante Informationen zurück nach China gesendet haben als bisher bekannt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, wollte die Berichte der Fernsehsenders NBC und CNN darüber nicht bestätigen. Zum Artikel

New York wartet auf Trumps Auftritt vor Gericht. Hunderte Reporter sind im und vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan, um über die Anhörung des Ex-Präsidenten zu berichten. Auch die Trump-Anhänger haben sich bereits in einem Park gegenüber dem Gerichtsgebäude postiert. Um 20.15 Uhr deutscher Zeit wird voraussichtlich die Anklage mit mehr als 30 Punkten verlesen. Zum Artikel

Esken stellt sich bei Kindergrundsicherung gegen Lindner. Familienministerin Paus von den Grünen will zwölf Milliarden Euro für das neue Unterstützungspaket, das Kinderarmut bekämpfen soll, und bekommt Zuspruch von der SPD-Vorsitzenden. Der FDP-Finanzminister findet die Forderungen weiterhin zu hoch. Zum Artikel

Lauterbach muss Pläne zur Cannabis-Legalisierung überarbeiten. Der Gesundheitsminister wollte Cannabiskonsum in Deutschland umfangreich erlauben. Sein Projekt sah er als "Modell für Europa". Doch die EU-Kommission ist skeptisch. Nun könnte Lauterbach die Legalisierung erstmal nur in "Modellregionen" einführen und den Versuch vier Jahre wissenschaftlich begleiten lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Finnland ist offiziell der Nato beigetreten. Nicht mal ein Jahr hat der Beitrittsprozess gedauert, im Mai 2022 hatte Finnland den Antrag gestellt. Finnland hat gut ausgestattete Streitkräfte und erhöht die Schlagkräftigkeit des westlichen Verteidigungsbündnisses. Schon jetzt investiert Finnland jährlich zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und erfüllt damit das Nato-Ziel. Zum Artikel (SZ Plus)

Nato-Übung wird große Auswirkungen auf Flugverkehr haben. Für Juni plant das Verteidigungsbündnis seine bisher größte Luftübung "Air Defender 2023", mit 10 000 Soldaten und 220 Flugzeugen. Geflogen wird vor allem über Deutschland. An mindestens neun Tagen müssen Teile des deutschen Luftraums gesperrt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

