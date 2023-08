Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

Trump stellt sich im Gefängnis von Atlanta den Behörden. In Georgia geht es um den Vorwurf der Wahlmanipulation - die Angelegenheit könnte für Trump sehr gefährlich werden. Er ist nun auch der erste ehemalige US-Präsident mit Polizeifoto. Der vierte Gang vor die Strafjustiz ist sein bisher härtester. Denn bei den anderen drei Terminen erhielt er Vorzugsbehandlung, diesmal nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin bricht sein Schweigen und kondoliert Prigoschins Familie. Russlands Präsident bestätigt damit indirekt, dass der Wagner-Chef bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Die von ihm gegründete Söldnertruppe habe einen wichtigen Beitrag zu den Kämpfen in der Ukraine geleistet, der nicht vergessen werde, so Putin. Zum Artikel

EXKLUSIV Millionenschwere Finanzaffäre bei Parkinson-Vereinigung. Der Patientenverein bereitet eine Strafanzeige gegen seinen ehemaligen Geschäftsführer vor. Unterlagen sollen belegen, dass er mehr als 1,8 Millionen Euro auf ein Schattenkonto abgezweigt und abgehoben hat. Zum Artikel (SZ Plus)

In Argentinien werden Geschäfte geplündert. Schon lange ist die Stimmung wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land angespannt, jetzt droht die Lage zu eskalieren: Massenplünderungen von Elektroläden, Supermärkten und Kleidungsgeschäften sind wieder an der Tagesordnung. Allein an einem Tag wurden in der Provinz Buenos Aires 150 Überfälle gemeldet. Zum Artikel (SZ Plus)

Immobilienentwickler Gerchgroup ist pleite. Eine Lawine rollt über die deutsche Bauwirtschaft: In den vergangenen Wochen machten gleich mehrere Immobilienentwickler schlapp. Nun beantragen die Düsseldorfer wegen drohender Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzverfahren in Eigenregie. Zum Artikel (SZ Plus)

Unwetter in Süddeutschland legt S-Bahnen und Zugverkehr lahm. Heftiger Regen, starker Wind, umgestürzte Bäume: In Bayern und Baden-Württemberg kommt es auf vielen Bahnstrecken zu Sperrungen. Am Bodensee wird ein Campingplatz geräumt - es gibt mehrere Verletzte. In München ist der S-Bahnverkehr am Freitagmorgen stark eingeschränkt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen