Was heute wichtig ist

Trump plädiert auf "nicht schuldig". Der ehemalige US-Präsident steht wegen versuchten Wahlbetrugs und seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol vor Gericht. Nun wurde die neue Anklage verlesen - nach nur 27 Minuten konnte Trump den Gerichtssaal wieder verlassen. Der nächste Termin ist am 28. August, dann soll das Datum des Hauptverfahrens festgelegt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG In einer Demokratie steht niemand über dem Gesetz (SZ Plus)

EXKLUSIV Studie: Eltern leiden unter Kita-Schließungen. Die Hälfte aller berufstätigen Eltern musste in den vergangenen drei Monaten einspringen, weil die Kita wegen Personalmangels dicht war oder die Öffnungszeiten verkürzt hat. Ein Großteil dieser Eltern gibt in einer Studie an, davon belastet zu sein. Der Fachkräftemangel trifft jedoch nicht beide Elternteile gleichermaßen: In 63 Prozent der Fälle springt die Mutter ein, wenn die Kita zu hat. Zum Artikel

MEINUNG Die Väter sind nur stille Reserve

EXKLUSIV Thüringens Verfassungsschutz befasst sich mit Hans-Georg Maaßen. Der frühere Chef des Bundesverfassungsschutzes gerät offenbar in den Fokus der Behörde in Erfurt. Seine Positionierung zur AfD, Interviews mit rechten und rechtsextremen Medien sowie seine Äußerungen sorgen schon länger für Aufmerksamkeit. Nun gilt die Weisung: Unterlagen zu Maaßen weder wegwerfen noch schreddern. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Kommission plant Reform des Strommarktes. Verbraucher und kleinere Unternehmen sollen künftig unter anderem von langfristigen Verträgen profitieren, die bisher vor allem in der Industrie verbreitet sind. Endkunden sollen dann zwischen Festpreisverträgen und Verträgen mit dynamischen Preisen wählen können. Eine große Reform bleibt jedoch aus: Die Merit-Order, die den Strompreis eng an den Gaspreis bindet, soll bestehen bleiben. Zum Artikel

Angeblicher Pull-Faktor: Seenotrettung zieht laut Studie keine zusätzlichen Migranten an. Viele Politiker formulieren immer wieder die These, Rettungsmissionen im zentralen Mittelmeer lockten mehr Migranten nach Europa. Eine neue Studie zeigt nun: Die Rettungseinsätze sind eine Reaktion auf das Geschehen, nicht Ursache dafür. Auch Migrationsforscher bezweifeln die Pull-Faktor-These immer wieder. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

Explosionen im russischen Hafen Noworossijsk. Die Stadt hat einen der größten Häfen am Schwarzen Meer, das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet von zwei unbemannten ukrainischen Marinebooten. Auch Schüsse sollen gefallen sein. Die Ukraine plant, für das laufende Jahr knapp 50 Milliarden Dollar für Verteidigung auszugeben. Zum Liveblog

Urteil im Prozess gegen Nawalny erwartet. Dem Kreml-Kritiker wird angebliche Finanzierung von Extremismus vorgeworfen. In dem politisch motivierten und als geheim eingestuften Gerichtsverfahren drohen Nawalny 20 Jahre Haft. Ein solches Urteil ist eine Drohung an Regierungskritiker und Journalisten in Russland. Zum Artikel (SZ Plus)

