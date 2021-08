Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet treten am Sonntagabend in der ersten TV-Diskussion vor der Bundestagswahl gegeneinander an.

Von Julia Hippert

Das Wichtigste zur Bundestagswahl

Kandidaten treffen in erstem Fernseh-Triell aufeinander. Zum ersten Mal treffen in einer TV-Diskussion vor einer Bundestagswahl drei statt zwei Kandidaten für das Kanzleramt aufeinander. Unter den Politikern tritt erstmals kein Titelverteidiger an, keine Amtsinhaberin und kein Herausforderer. All das spiegelt eine veränderte politische Landschaft wider, genauso wie die Tatsache, dass die SPD es geschafft hat, mit der Union fast gleichauf zu ziehen. Ein Ausblick von Nico Fried (SZ Plus)

Das planen die Parteien für Kinder und Familien. Die amtierende Bundesregierung hat ihr Versprechen, Familien und Kinder müssten in der Pandemiepolitik "absolute Priorität" haben, nie eingelöst. Umso mehr lohnt sich ein Blick in die Wahlprogramme der Parteien für die Bundestagswahl. Wie viel Familienpolitik steckt da drin? Was wird Eltern und Kindern versprochen? Ein Überblick in sieben Kategorien von Henrike Roßbach (SZ Plus)

Das Wochenende kompakt - Was wichtig war

Detailansicht öffnen Mehr als 114 000 Menschen konnten in den vergangenen zwei Wochen aus Kabul ausgeflogen werden. (Foto: Tomas Avenarius)

Afghanistan-Einsatz: Aktionsbündnis rettet 189 gefährdete Afghanen. Fast 200 afghanische Ortskräfte deutscher Medienorganisationen und deren Angehörige sind von der US-Luftwaffe aus Kabul ausgeflogen worden. Zuvor war es dem deutschen Aktionsbündnis "Luftbrücke Kabul" gelungen, die Afghanen in eigener Regie durch die Checkpoints der Taliban zu bringen und den US-Streitkräften zu übergeben. Die Aktivisten kritisierten die deutschen Behörden massiv. Diese hätten dem Rettungsunternehmen immer neue bürokratische Hindernisse in den Weg gelegt. Die Einzelheiten von Tomas Avenarius

Maas reist in Nachbarstaaten Afghanistans. Nach dem Ende der Luftbrücke geht es nun darum, wie man den Zurückgelassenen helfen kann, das Land zu verlassen. Immer noch stehen mehr als 10 000 Menschen auf den Ausreiselisten des Auswärtigen Amts, unter ihnen 300 Deutsche. Die erste Station der Reise ist die Türkei, dann fliegt der Außenminister weiter nach Tadschikistan, Usbekistan und Pakistan. Mehr dazu von Daniel Brössler

Detailansicht öffnen Die Polizei hat dazugelernt: Allein am Samstag wurden in Berlin etwa 100 Menschen festgenommen. (Foto: Paul Zinken/dpa)

Gegen Corona-Politik: Querdenker protestieren in Berlin. Wie vor einem Jahr demonstrieren die Querdenker gegen die Corona-Maßnahmen. Doch die Veranstaltung verläuft ganz anders als im August 2020. Während vor einem Jahr die Demonstranten beinahe in den Reichstag eingedrungen wären, laufen diesmal einige hundert Demonstranten recht ziellos durch die Stadt. Verwaltungsgerichte und die Berliner Polizei haben dazugelernt. Versammlungen wurden verboten, die Polizei riegelt das Regierungsviertel hermetisch ab. Die Details von Jan Heidtmann

Bundesweit wieder mehr als 1000 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Im Divi-Register-Tagesreport vom Sonntag werden 1008 Covid-19-Patienten auf Intensivstation gemeldet, 485 davon müssen beatmet werden. Zuletzt war ein Wert von über 1000 im Tagesreport vom 18. Juni erfasst worden. 64 Prozent der Deutschen sind dafür, dass nur noch Geimpfte, Getestete oder Genesene Züge nutzen dürfen. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Detailansicht öffnen Kanzlerin Angela Merkel (stehend) im Gespräch mit Betroffenen der Hochwasserkatastrophe vom Juli. (Foto: Oliver Berg/AP)

Gedenkfeier für Opfer der Flutkatastrophe. Die höchsten Vertreter des Staates und der großen Kirchen treten im Aachener Dom ans Pult und gedenken der mehr als 180 Opfer der Flutkatastrophe. Aber die Stimmen, die am stärksten im Gedächtnis bleiben, sind die der vielen Angehörigen und Betroffenen. Die Einzelheiten von Roman Deininger

Weitere wichtige Themen des Wochenendes

Das hat am Wochenende viele interessiert

Fressen und gefressen werden. Die Deutschen lieben Hühnchen. Was kaum einer weiß: Über den Fleischmarkt herrscht vor allem ein Konzern. Von einem ausbeuterischen System, unter dem nicht nur die Tiere leiden. Von Nina Bovensiepen und Simon Groß (SZ Plus)

Atze Schröder ist nicht Robbie Williams. Bei der Open-Air-Show "RTL sagt Danke" hört man wenig von den so bejubelten "Heldinnen und Helden" der Coronakrise. Dafür umso lauter das Quietschen verrosteter Comedians. Von Marlene Knobloch

Der grüne Wasserstoff und sein großes Problem. Er gilt als Energieträger der Zukunft für Lkws, Schiffe und ganze Industrien. Doch der grüne Wasserstoff hat einen Haken - und der ist entscheidend. Von Thomas Fromm (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Detailansicht öffnen Kreisrunde, riesige Brille, raspelkurze Haare und viel Schmuck: unverkennbar Iris Apfel. (Foto: Toni Albir/dpa)

Das berühmteste Seniorenmodel der Welt. Iris Apfel wird 100 Jahre alt - und arbeitet immer noch als Model. Sogar eine Barbie-Puppe ist der exzentrischen New Yorkerin gewidmet, die längst zu ihrer eigenen Marke geworden ist. Von Anne Goebel (SZ Plus)