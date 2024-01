Trauerfeier für Beckenbauer: Prominenz und Fans verabschieden sich vom Kaiser. Aus ganz Deutschland reisen Menschen zum Stadion der Bayern an, um sich von dem verstorbenen Fußballer zu verabschieden. Viele Größen aus Politik, Sport und Gesellschaft sind dabei. Zum Text (SZ Plus)

Liveticker zum Nachlesen: So lief die Trauerfeier für Franz Beckenbauer

Die Seite Drei: Heller wird's nicht (SZ Plus)

Bilder von der Gedenkfeier: Letztes Gedenken an die "Lichtgestalt"

Podcast "Und nun zum Sport": Über den Weltmeister und Weltmann Franz Beckenbauer

Bundestag beschließt Einbürgerungsreform. Einwanderer sollen zügiger Deutsche werden können, zugleich will die Ampel abgelehnte Asylbewerber rasch außer Landes bringen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Bundestagsbeschlüssen beim Thema Migration. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Grüne legen Sieben-Punkte-Plan zur Landwirtschaft vor. Mit einem Strategiepapier fachen die Bundestags-Grünen die Debatte zur Zukunft der Landwirtschaft an. Sie fordern strengere Umweltstandards und gehen so erneut auf Konfrontationskurs zur FDP. Auch Discounter kritisieren sie hart. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz vergleicht rechtsradikale Umsiedlungspläne mit NS-Ideologie. In zahlreichen deutschen Städten sind in den kommenden Tagen Kundgebungen gegen rechts geplant. Rückendeckung bekommen die Demonstranten vom Bundeskanzler. "Das, was wir gerade hier in unserem Land erleben, geht uns wirklich alle an", sagt er. Zum Artikel

Bahn will mit neuem Angebot an GDL Streiks verhindern. Mitarbeiter sollen erstmals ihre Arbeitszeit reduzieren können, ohne auf Lohn verzichten zu müssen. Wird das neue Zugausfälle abwenden? Das liegt nun an der Gewerkschaft der Lokführer. Zum Artikel

Minister des Kriegskabinetts stellt sich gegen Netanjahu. In einem Interview geht Gadi Eisenkot in politischen und militärischen Fragen in direkte Opposition zum Premierminister Israels. Das UN-Menschenrechtsbüro kritisiert Israel für seinen Umgang mit festgenommenen Palästinensern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: