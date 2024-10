Scholz: Einheit noch nicht "vollendet". Der Bundeskanzler sieht in den Härten der Nachwendezeit die Ursache für die „besondere Stimmung und Verstimmung“ im Osten des Landes, wo sich „bis zu einem Drittel der Wählerinnen und Wähler gerade für eine autoritäre und nationalradikale Politik entscheidet“. Doch die Mitte sei „viel größer als die Radikalen an den Rändern“, sagt Scholz beim Festakt in Schwerin. Zum Artikel

Meinung: „Die Anderen“ sind die, die’s endlich kapieren sollen (SZ Plus)

Warum immer noch kein Einheitsdenkmal in Berlin steht. 25 Jahre Planungs- und Bauzeit, mehrere Abstimmungen im Bundestag, Kosten in Millionenhöhe und noch immer gibt es kein Denkmal. Die Gründe dafür sind zahlreich: abgeschmetterte Anträge, fehlende Zuständigkeiten, verspottete Entwürfe und eine langwierige Bauplanung. Zum Artikel (SZ Plus)

Gastbeitrag von Heinz Bude: Deutschland braucht ein neues Denken (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Konflikt zwischen Israel und Hisbollah weitet sich aus. Lange schien eine Ausweitung des Konfliktes zwischen Israel und der Hisbollah als unwahrscheinlich angesichts des riesigen Waffenarsenals der Miliz. Nachdem es Israel aber gelungen ist, mit Pagern einen engen Kreis von Hisbollah-Mitgliedern zu verletzen und schließlich mit Drohnen- und Luftangriffen fast die gesamte militärische Führung zu töten, scheint die Terrororganisation viel schwächer als gedacht. Ein vollständiger Sieg über die Hisbollah, wie es Netanjahu vorschwebt, wäre für Israel aber wohl nur schwer umzusetzen. Zum Artikel

Liveblog: Angeblich mehr als 100 Rettungskräfte bei Angriffen in Libanon getötet

Naim Kassim: Die Hisbollah hört gerade auf sein Kommando (SZ Plus)

SPD-Politiker Stegner auf Friedensdemonstration ausgebuht. Stegner redet auf einer Friedensdemonstration in Berlin, bei der auch Sahra Wagenknecht auftritt und bekommt viel Unmut ab. Wagenknecht spricht sich strikt gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine aus. Zum Artikel

Ukraine-Krieg: Kretschmer, Voigt und Woidke für mehr diplomatische Bemühungen

Ukraine-Hilfe: China profitiert von deutschem Steuergeld. Auf der einen Seite hat die Bundesregierung seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Kiew sehr viel Geld zur Verfügung gestellt oder zugesagt. Auf der anderen Seite profitieren bislang deutsche Unternehmen wenig von Aufträgen und Projekten, die staatliche Stellen in der Ukraine ausschreiben. Den Zuschlag bekommen meist Unternehmen aus China oder der Türkei. Deutsche Unternehmen fordern, dass die Bundesregierung die Bereitstellung von Rüstungsgütern und anderen Hilfen an die Berücksichtigung deutscher Firmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge knüpft. Zum Artikel (SZ Plus)

Zwei Tage nach Amtsantritt: Neuer Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew

Melania Trump verteidigt Recht auf Abtreibung. Es gäbe „keinen Raum für Kompromisse“, wenn es um die „individuelle Freiheit“ einer Frau geht, sagt die Ehefrau von Donald Trump. Damit nimmt sie einen anderen Standpunkt ein als ihr Mann, der das vom Supreme Court gekippte bundesweite Recht auf Abtreibung als seinen politischen Erfolg verbucht. Zum Livebog zur US-Wahl

Champions League: Bayern verliert gegen Aston Villa. Erstmals nutzt mit Aston Villa ein Gegner eiskalt die Schwächen aus, die das riskante System des neuen Bayern-Trainers Kompany hat. Am Ende steht es 1:0 für die Mannschaft aus Birmingham, die sich wie vor 42 Jahren im Finale des Europapokals der Landesmeister 1982 gegen die Münchner durchsetzen kann. Wieder ist es der Torwart, der Villa den Sieg rettet. Zum Artikel (SZ Plus)

Der FC Bayern in der Einzelkritik: Neuer verliert das Duell der Weltmeisterkeeper (SZ Plus)

Trotz Pech und VAR: Juventus dreht das Spiel gegen Leipzig

Weitere wichtige Themen des Tages

Indischer Ozean: Großbritannien gibt Chagos-Inseln ab

Infektionskrankheit: Verdacht auf Marburg-Virus in Hamburg nicht bestätigt

Kriminalität: Sonderkommission ermittelt nach Schüssen in Göppingen

DFB-Kader für die Nations League: Nagelsmann nominiert Kleindienst und Gnabry