Nachrichten am 27. August 2021

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Österreich: Strache zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dem ehemaligen österreichischen Vizekanzler war vorgeworfen worden, dem befreundeten Eigentümer einer Privatklinik zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen zu haben. Im Gegenzug sollen Spenden an die rechtspopulistische FPÖ geflossen sein, deren Vorsitzender Strache damals war. Strache war wegen Bestechlichkeit angeklagt, der befreundete Klinik-Eigentümer Grubmüller wegen Bestechung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zum Artikel

Kramp-Karrenbauer begleitet Soldaten nach Deutschland. Die Verteidigungsministerin ist ins usbekische Taschkent gereist und hat der Bundeswehr für ihren Einsatz in Afghanistan gedankt. Am Freitagabend soll sie gemeinsam mit den Soldaten auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen ankommen. Zum Artikel

EXKLUSIV Entwicklungsministerium soll Taskforce nur fünf Tage vor Beginn der Rettungsflüge gebildet haben. Erst Mitte August suchte die Behörde offenbar per Stellenausschreibung zusätzliche Kräfte, um deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul in Sicherheit zu bringen. Das Ministerium weist zurück, dass es zu langsam reagiert hat. Zum Artikel

Krieg unter Dschihadisten. Der Anschlag am Kabuler Flughafen galt nicht nur den USA, sondern auch den Taliban. Der IS verhöhnt sie als "Handlanger der Amerikaner". Droht ein Bürgerkrieg? Zum Artikel (SZ Plus)

EU schickt humanitäre Hilfe per Luftbrücke nach Haiti. Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti spendet die EU 125 Tonnen lebensrettendes Material, darunter medizinische Ausrüstung, Medikamente, Wasser, Sanitärgüter und Hygieneartikel. Bei dem Beben am 14. August starben nach Angaben des Zivilschutzes mehr als 2200 Menschen, mindestens 12 000 wurden verletzt, etwa 130 000 Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Zum Artikel

Fußball-Nationalmannschaft: Flick setzt auf Reus und drei Neulinge. Der neue Bundestrainer gibt seinen ersten Kader bekannt: Marco Reus ist wieder dabei, erstmals berufen wird Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg. Auch der junge Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg und David Raum von der TSG Hoffenheim bekommen die Chance zum Debüt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Ganz Spanien von Sonntag an kein Hochrisikogebiet mehr. Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung das Land - und damit auch die beliebte Ferieninsel Mallorca - neu ein. Damit entfallen alle Quarantänevorschriften für aus Spanien zurückkehrende Urlauber. Zum Artikel

Tschechien setzt Deutschland bei Corona-Ampel von Montag an auf Rot. Damit erschwert sich die Einreise für ungeimpfte Touristen erheblich. Sie müssen nicht nur einen negativen PCR-Test vorweisen, sondern sich nach der Ankunft in Tschechien in Quarantäne begeben. Wer seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft ist, muss hingegen nur ein obligatorisches Online-Meldeformular ausfüllen. Zum Artikel

Daten zur Pandemie: Sehen Sie hier unsere Übersicht in Grafiken.

Das hat heute viele interessiert

Habeck und Merz bei Maybrit Illner: "Sie verbeißen sich in eine Ideologie". Eine halbe Stunde hält der Frieden zwischen Merz und Habeck. Dann geht's ums Geld. Und dem selbsternannten Finanzexperten Merz vergeht das siegesgewisse Triumphlächeln. Zum Artikel

Anschläge in Kabul: Bidens finsterste Stunde. Das Weiße Haus verwies bislang stolz auf die reibungslosen Evakuierungsflüge. Damit ist es nun vorbei, 13 amerikanische Soldaten sind tot. Der US-Präsident kündigt Vergeltung an - und die Republikaner wittern ihre Chance. Zum Artikel (SZ Plus)

Union: "Defensiv und mutlos". Viele in der CDU fragen sich, warum Armin Laschet so wenig öffentliche Unterstützung von der Parteiprominenz erhält. Immerhin hat sich Wolfgang Schäuble nun geäußert - doch für den Kanzlerkandidaten ist das keine wirklich gute Nachricht. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Außer Tresen nichts gewesen. Kevin Kühnert träumt von einer Kneipe, Katy Perry verschickt Poesie, und Hans Zimmer überrascht mit seinem ganz persönlichen Soundtrack. Die Leute-Meldungen des Tages.