Nachrichten am 21. Dezember 2021

SZ am Abend

Passanten laufen in München über den fast leeren Marienplatz vor dem Rathaus. Das RKI empfiehlt "maximale Kontaktbeschränkungen" ab sofort.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Stiko empfiehlt Booster-Impfungen schon nach drei Monaten. Wegen der Omikron-Variante spricht sich die Ständige Impfkommission für frühere Auffrischungsimpfungen aus. Das RKI empfiehlt "maximale Kontaktbeschränkungen", die "sofort beginnen". Der Bund und die Länder beraten darüber. Corona-News aus Deutschland

EXKLUSIV Ramelow: Zulassung des Novavax-Vakzins ist "deutliche Ansage" an Impfskeptiker. Nach der Zulassung des ersten Totimpfstoffs gegen das Coronavirus erwartet der thüringische Regierungschef, dass sich Skeptiker im Osten immunisieren lassen. "Sie haben bekommen, was sie wollten", sagt der Linken-Politiker. Zum Artikel

Auch wichtig:

Weitere wichtige Themen des Tages

Giffey als Regierende Bürgermeisterin Berlins vereidigt. Zuvor ist die 43-jährige SPD-Politikerin im Parlament mit 84 von 139 Stimmen gewählt worden. Giffey ist die erste Frau in diesem Amt. Sie führt nun einen rot-grün-roten Senat. Zum Artikel

Erste Abgeordnete spricht sich für Merz als Fraktionsvorsitzenden aus. Die CDU-Politikerin Heike Brehmer will ihren Parteichef unterstützen, wenn er nach dem Amt von Ralph Brinkhaus greift. Im Bundesvorstand sind die Ansichten unterschiedlich. Zum Artikel

EXKLUSIV NRW-Landesregierung entschied sich bei Flutkatastrophe trotz Empfehlungen gegen Krisenstab. Interne Dokumente belegen: Hohe Beamte rieten der Laschet-Regierung im Sommer zur politischen Koordination ihrer Fluthilfe. Doch Düsseldorf entschied sich anders. Zum Artikel

Europäischer Gerichtshof ruft Rumänien zur Ordnung. Das Land hat bei der Korruptionsbekämpfung EU-Auflagen zu erfüllen, hindert aber seine Justiz daran. Jetzt betont der EuGH den Vorrang des europäischen Rechts - und die Mahnung geht auch an Polen und Ungarn. Zum Artikel

Putin warnt die USA. Der russische Präsident macht den Westen für die derzeitigen Spannungen verantwortlich. Er verlangt Gespräche über schriftliche Sicherheitsgarantien, andernfalls droht er mit "harten militärisch-technischen" Antworten. Zum Artikel

Airbus-Konkurrenten aus China und Russland lassen auf sich warten. Die zwei Länder wollen eigene neue Verkehrsflugzeuge auf den Markt bringen. Doch technische Schwierigkeiten und Wirtschaftssanktionen erschweren die Vorhaben immer wieder. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Der stärkste Trumpf sticht nicht mehr. Gerichte winken selbst in Omikron-Zeiten nicht mehr alle Corona-Beschränkungen durch. Vor allem ein Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts lässt aufhorchen. Zum Artikel

Investmentbanker erwarten super Bonus-Jahr. Den Bonus-Booster verdanken sie auch Staatshilfen: Europäische Investmentbanker steuern auf das beste Vergütungsjahr seit 2015 zu. Zum Artikel

Hat die "New York Times" eine Geschichte verhindert? Eine US-Journalistin schreibt für die New York Times einen kritischen Kommentar zur Fleischindustrie, der nach einem Anruf aus dem Konzern nicht veröffentlicht wird. Warum? Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Eine unglaubliche Gelegenheit." Die Queen feiert Weihnachten in Windsor, nicht in Sandringham, Matthias Maurer im All statt auf der Erde und Jasmin Wagner mit neuem Freund und Familie. Zum Artikel