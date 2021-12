Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Bergmann und Carim Soliman

Aktuelles zur Corona-Krise

Stiko empfiehlt Covid-Impfung für Fünf- bis Elfjährige mit Vorerkrankungen. Aber auch gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können. Corona hat zu einem Anstieg der Sterbefälle in Deutschland geführt. Das Statistische Bundesamt hat errechnet, dass es 2020 fünf Prozent mehr Tote gab. Ohne die Pandemie hätte das Plus wohl nur zwei Prozent betragen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut leicht auf 422,3. Alle Meldungen aus Deutschland

Entwurf für Impfpflicht in Österreich: Strafen ab 600 Euro aufwärts. Betroffene könnten sich aber freiimpfen. Mit Blick auf die weltweite Impfstoffverteilung lehnt der WHO-Beirat generelle Booster-Impfungen ab. Laut dem Hilfswerk Unicef sind 100 Millionen Kinder wegen Corona in Armut abgerutscht. Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

Nachrichten kompakt

Biden will mit Putin über Europas Sicherheit verhandeln. US-Präsident Biden plant einen hochrangigen Sicherheitsdialog mit Russland. Mit dabei sein sollen ein paar ausgewählte Nato-Alliierte. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis von Europas Sicherheit zu erlangen Biden will durch den Dialog mit Russland die Krise um die Ukraine entschärfen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV NGO-Bündnis fordert Ende der Auto-"Klüngelei". Lobbycontrol und weitere Nichtregierungsorganisationen wollen einen radikalen Neustart der Beziehungen zwischen Politik und Autoindustrie. Das im Koalitionsvertrag angedeutete Aus der Autogipfel in ihrer bisherigen Form sehen die Absender dabei nur als ersten Schritt. Helfen sollen gesetzliche Transparenzregeln - und neue Beteiligungsformate. Zum Artikel

Arbeitnehmer verlieren real Einkommen. Die Tariflöhne steigen dieses Jahr im Schnitt um 1,7 Prozent, berichtet das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut. Angesichts von voraussichtlich rund drei Prozent Jahresinflation sinkt das Einkommen preisbereinigt also deutlich. Lässt man die Steuerfreiheit der vielfach gezahlten Corona-Prämien außen vor, ergibt sich im Schnitt 1,4 Prozent weniger realer Lohn - so etwas haben die Deutschen seit Jahrzehnten nicht erlebt. Zum Artikel

Ministerpräsidenten tagen erstmals mit Kanzler Scholz. Am ersten Arbeitstag der neuen Regierung stehen eine Menge Termine an. Der Wichtigste: die Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Lage. Einige Ministerinnen und Minister haben sich auch bereits auf Reisen begeben. Die neue Außenministerin Baerbock war die erste, die sich aufmachte, um Besuche in Paris, Brüssel und Warschau anzutreten. Innenministerin Faeser nimmt in Brüssel am Treffen der EU-Innenminister teil. Zum Artikel

Zigarettenautomaten sollen mit Schockbildern versehen werden. Raucher müssen künftig Fotos amputierter Beine oder verfaulter Zähne bereits auf den Auswahltasten von Zigarettenautomaten sehen. Zumindest wenn die Abbildungen auf den Tasten den Verpackungen ähneln. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hervor. Zum Artikel

Kimmich von "Infiltrationen in der Lunge" ausgebremst. Nach seiner Corona-Infektion wollte der Mittelfeldspieler des FC Bayern eigentlich diese Woche zurückkehren - doch nun kann er bis Jahresende nicht mehr spielen. Zum Artikel

Außerdem wichtig

Deutsche Bahn: Welche Änderungen der neue Fahrplan bringt

Meistgelesen

1. Die First Lady, die nicht gern über ihren Mann spricht. Britta Ernst musste bereits einmal zurückstehen, damit Olaf Scholz den nächsten Karriereschritt machen konnte. Diesmal denkt sie gar nicht daran. Zum Artikel (SZ Plus)

2. Ein Quantum Wahrheit. Donald Trump hat von Investoren bereits 1,3 Milliarden Dollar für den Aufbau seines geplanten Medienimperiums eingesammelt. Unter den Geldgebern sind Überzeugungstäter und Spekulanten. Zum Artikel

3. Maskenverweigerin vor Gericht: Die Welt der Frau S. Keine Maske, kein Job: Eine Lehrerin erscheint nicht mehr an ihrer Schule - und stattdessen auf Querdenker-Demos. Nun will der Freistaat Bayern sie entlassen. Und mit einem Mal fühlt sie sich missverstanden. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Nordmanntanne? Passt gut zu scharfen Aromen." 50 Millionen Christbäume werden nach Weihnachten allein in Deutschland, den USA und England entsorgt. Dabei kann man die meisten von ihnen clever weiterverwerten: Die britische Köchin Julia Georgallis zeigt, wie das aussehen kann. Zum Artikel (SZ Magazin/ Sz Plus)