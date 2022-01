Nachrichten am 4. Januar 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Nachrichten kompakt

Grüne ebnen den Weg für zweite Amtszeit Steinmeiers. Weil sich auch SPD und FDP für den 65-Jährigen aussprechen, gilt die Wiederwahl des Bundespräsidenten am 13. Februar als sehr wahrscheinlich. Die Begeisterung bei den Grünen hält sich aber in Grenzen, sie hätten lieber eine Frau oder eine Person mit Migrationshintergrund im Amt gesehen. Mit Bundespräsident, Bundestagspräsidentin und Bundeskanzler sind nun drei hohe Staatsämter von der SPD besetzt. Zum Artikel

Zentralrat der Juden fordert CDU zur Distanzierung von Maaßen auf. Der frühere Verfassungsschutzchef hat ein Video des wegen seiner antisemtischen Äußerungen hochumstrittenen Virologen Bhakdi geteilt und sich zustimmend zu Verschwörungsideen geäußert. Für den Zentralratsvorsitzenden bewegt sich Maaßen schon "seit Längerem im Rechtsaußen-Spektrum". Das Schweigen der CDU-Parteispitze dazu sei nicht mehr hinzunehmen. Zum Artikel

Warum die EU-Vorschläge zu Atomkraft und Gas so viel Empörung auslösen. Selten hat ein Wort so schnell eine solche Karriere hingelegt wie die Nachhaltigkeit. Doch hinter dem dehnbaren Begriff lässt sich vieles verstecken. Das gilt auch für die "grüne Taxonomie" der EU. Zum Artikel

MEINUNG Ohne Erdgas gibt es keine Energiewende

Dem Arbeitsmarkt droht Unheil. Etwa 2,3 Millionen Menschen sind ohne Job - 400 000 weniger als im Jahr zuvor. Doch es gibt Anzeichen, dass sich die Lage wegen der Pandemie erneut verschlechtern könnte und bald wieder mehr Menschen einen Job suchen. Zum Artikel

Apple ist jetzt mehr als drei Billionen Dollar wert. Moralisch flexibel, aber irre erfolgreich: Als erster Konzern überhaupt hat Apple die Schwelle von drei Billionen Dollar Börsenwert überschritten. Was das Unternehmen so wertvoll macht. Zum Artikel (SZ Plus)

Berufungsverfahren um Gullydeckel-Attacke auf einen Regionalzug aufgehoben. Der Fall sollte am Mittwoch eigentlich in Berufung gehen, nachdem ein Lokführer im Herbst 2020 wegen Vortäuschung einer Straftat verurteilt worden war. Stattdessen kommt die Nachricht vom plötzlichen Tod des Angeklagten. Zum Artikel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Zahl nachgewiesener Omikron-Fälle binnen einer Woche verdreifacht. In Deutschland wird allerdings nur ein kleiner Teil der positiven Proben auf Varianten untersucht. Hamburg ersetzt angesichts rasant steigender Infektionszahlen die 2-G-Regel mit 2 G plus. In Deutschland sind bislang mehr als 150 Millionen Dosen verimpft worden. Corona-News aus Deutschland

Warum sind sogenannte "Spaziergänge" verboten? Viele Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen werden inzwischen von den Behörden untersagt. Doch auf welcher gesetzlichen Grundlage ist das überhaupt möglich? Ein Gespräch mit Markus Thiel von der Polizei-Hochschule Münster. Zum Interview (SZ Plus)

So hat die Pandemie das Reisen verändert. Andere Länder entdecken, neue Menschen kennenlernen: Corona erschwert vieles, was einst den Reiz des Reisens ausgemacht hat. Aber die Sehnsucht nach der Ferne ist immer noch da. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Betrugsprozess: Theranos-Gründerin Holmes verurteilt. Elizabeth Holmes war eine Vorzeigeunternehmerin, ihr Start-up versprach revolutionär neue Bluttests und nahm Hunderte Millionen Dollar von Investoren ein. Nun spricht ein Geschworenengericht die 37-Jährige schuldig. Zum Artikel

Totale Entschleunigung. Im Schneckentempo geht es in einem Video der Bahn über die neue, fast fertige ICE-Trasse zwischen Wendlingen und Ulm. Und die Zuschauer lieben es. Zum Artikel

MEINUNG Was Erdoğan wirklich fürchtet. Mit aller Macht stemmt sich der türkische Staatschef gegen die Inflation. Nur leider mit den völlig falschen Mitteln. Die Teuerungsrate kostete schon einmal eine Regierung das Amt. Zum Kommentar

Zu guter Letzt

Auf der Nichtregierungsbank. Jetzt zeigen sich auch Söder und Merz gemeinsam sitzend. Warum bloß lassen sich Politiker und Politikerinnen so gerne auf Bänken fotografieren? Eine Stilkritik. Zum Artikel