Vorwürfe gegen weiteren Staatssekretär in Habecks Ministerium. Die Affäre um Patrick Graichen ist noch nicht vorbei, da gerät mit Udo Philipp der nächste Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium unter Beschuss. Mehrere Oppositionspolitiker werfen dem Beamten vor, womöglich dienstliche und private Interessen nicht sauber voneinander getrennt zu haben. Das Ministerium weist die Vorwürfe zurück und nimmt Philipp ausdrücklich in Schutz. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Verwirrung um Brief zur Kostenexplosion bei Münchens zweiter S-Bahn-Stammstrecke. Bayerns Regierungszentrale hatte ein Schreiben aufgesetzt, in dem Ministerpräsident Söder von Kanzler Scholz Unterstützung beim Ausbau der Münchner S-Bahn fordern und sich über Bundesverkehrsminister Wissing beschweren sollte. Doch es wurde nie verschickt. Die Episode gewährt Einblicke in den Umgang der bayerischen Staatsregierung mit dem Stammstrecken-Desaster. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Bank zahlt 75 Millionen Dollar in Epstein-Vergleich. Das Geldinstitut zahlt die Summe im Rahmen eines Vergleichs an die Opfer des Hedgefonds-Managers und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. So soll eine Sammelklage beigelegt werden, in der der Bank vorgeworfen wird, von Epsteins Sexhandelsring finanziell profitiert zu haben. Das berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Anwälte der Kläger. Zum Artikel

Helmut Berger ist tot: Fluch der Schönheit. Der österreichische Schauspieler ist im Alter von 78 Jahren gestorben. International bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle in dem Film "Die Verdammten" aus dem Jahr 1969. In den darauf folgenden Jahren zehrte Berger zunehmend von seiner Vergangenheit, er machte mehr mit Auftritten in Talkshows als mit schauspielerischen Leistungen von sich reden. Zum Artikel (SZ Plus)

Manchester City nach 4:0-Sieg gegen Real Madrid im Champions-League-Finale. Real geht in einem Meer aus Pässen unter, Manchester steht im Finale: Beim 4:0 gegen den Titelverteidiger zelebriert die Guardiola-Elf Fußball ganz nach dem Gusto des Trainers - die Partie beweist, dass City derzeit das beste Team der Welt ist. Zum Artikel

Italien beklagt weitere Tote und Verwüstungen nach Unwettern. An der Adria steht die Badesaison bevor, doch nun sind viele Strände verwüstet. Nach Unwettern rund um Bologna und Rimini steigt die Zahl der Toten. Das Auswärtige Amt warnt vor Einschränkungen für Urlauber. Noch dazu sagt der Wetterbericht neuen Regen voraus. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

Deutschlands jüngste Waffenlieferungen für die Ukraine geben ein Rätsel auf. Im bisher größten Ukraine-Paket aus Deutschland sind auch 15 "Gepard"-Flugabwehrpanzer eingeplant. Wo die herkommen sollen, ist nicht klar. Allerdings gibt es seit Monaten diplomatische Bemühungen, Panzer und Munition zurückzukaufen, die Deutschland an Katar verkauft hat. Aus Doha heißt es aber, man brauche die Panzer selbst. Zum Artikel (SZ Plus)

Güterzug auf der Krim entgleist - womöglich bei Anschlag. Die Strecke zwischen Simferopol und Sewastopol ist gesperrt, russische Quellen berichten von einer Explosion. In der Nacht fängt die Ukraine nach eigenen Angaben 29 von 30 Marschflugkörpern ab. Die G-7-Staaten wollen den Import russischer Diamanten einschränken. Alle Entwicklungen im Liveblog

