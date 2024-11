SPD-Führung nominiert Scholz einstimmig als Kanzlerkandidaten. Die Partei gibt sich betont einig: Verteidigungsminister Pistorius, unter manchen SPD-Politikern als besserer Kanzlerkandidat gehandelt, steht im Willy-Brandt-Haus demonstrativ neben Scholz in der ersten Reihe. Der Kanzler schaltet gleich in den Wahlkampfmodus. Die Entscheidung soll am 11. Januar auf einem Parteitag bestätigt werden. Zum Bundestagswahlblog

DHL-Frachtflugzeug in Litauen abgestürzt. In der Nähe von Vilnius' Flughafen verunglückt ein Paketflugzeug aus Leipzig. Mindestens ein Mensch stirbt, weitere Personen werden verletzt. Derzeit deutet laut Ermittlern mehr auf einen menschlichen oder technischen Fehler hin, aber die Sorge vor Terror ist groß: Westliche Geheimdienste erkennen Parallelen zu russischen Sabotageaktionen. Zum Artikel (SZ Plus)

Thyssenkrupps Stahlsparte streicht jede fünfte Stelle. Deutschlands größter Stahlhersteller will bis 2030 etwa 5000 Stellen abbauen. Zudem sollen Bereiche ausgegliedert und verkauft werden. Betriebsbedingte Kündigungen will man vermeiden. Die Stahlsparte der Firma kann schon seit Jahren nicht mehr ihre Kapazität auslasten - künftig soll sie ohne Finanzspritzen des Mutterkonzerns auskommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Touristen-Boot mit 45 Menschen im Roten Meer gesunken. Nach dem Unglück nahe der Stadt Marsa Alam vor der ägyptischen Küste läuft die Suche nach Überlebenden. 17 Menschen werden noch vermisst, 28 Passagiere sind bereits gerettet worden. Auch vier Deutsche sind unter den Passagieren. Die Crew der Sea Story hatte offenbar einen Notruf abgesetzt - warum, ist bislang unklar. Zum Artikel

Rechtsruck in Rumänien. Der rechtsextreme Georgescu, der es in die Stichwahl geschafft hat, gilt als Mann, der Faschisten und Antisemiten verehrt und als prorussisch und antiwestlich eingestellt ist. Georgescu kam bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl aus dem Stand auf 23 Prozent und damit auf den ersten Platz. Die Parlamentswahl findet am kommenden Wochenende statt. Rumänien ist ein wichtiger Partner in EU und Nato. Zum Artikel

MEINUNG: Wahl in Rumänien – Wie es so weit kommen konnte, lehrt vielleicht ein Blick in die Geschichte (SZ Plus)

Vergewaltigungsprozess in Avignon: Staatsanwälte fordern 20 Jahre Haft für Dominique Pelicot

Wohl deutschlandweite Aktion: Bombendrohungen gegen Schulen in München und Ingolstadt