MEINUNG Das Problem der SPD: Mit Geld und schönen Prämien lässt sich nicht alles lösen (SZ Plus)

Tusk will Asylrecht an der Grenze zu Belarus aussetzen. Polen wirft seinem Nachbarland seit Längerem vor, bewusst Migranten aus afrikanischen und asiatischen Ländern über die Grenze zu schleusen. Dieser Praxis will der polnische Regierungschef nun einen Riegel vorschieben und in der EU die Debatte über die gemeinsame Migrationspolitik anschieben. Kritik gibt es sogar aus der eigenen Koalition. Zum Artikel (SZ Plus)

Kenianerin Chepngetich läuft in Chicago Marathon-Weltrekord. Die kenianische Läuferin hat einen Weltrekord im Marathon aufgestellt. Bei ihrem Sieg in 2:09:57 Stunden blieb sie als erste Frau unter der Grenze von 2:10 Stunden und sensationell etwa zwei Minuten unter der vor gut einem Jahr in Berlin aufgestellten Bestzeit der Äthiopierin Tigist Assefa. Zum Artikel

EXKLUSIV Jette Nietzard und Jakob Blasel wollen Grüne Jugend leiten. Nach dem geschlossenen Rücktritt des alten Vorstandes stehen nun zwei Nachfolger bereit. Sie sollen bereits am kommenden Wochenende auf dem Bundeskongress der Grünen Jugend in Leipzig gewählt werden. Besonders durch die Wahl von Klimaaktivist Blasel würde der Jugendverband wieder näher an "Fridays for Future" heranrücken. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelische Panzer dringen in UN-Stützpunkt ein. Zwei Fahrzeuge der Armee sollen das Tor eines Postens der Beobachtermission Unifil zerstört haben, meldet diese. Es seien auch Schüsse gefallen. In den vergangenen Tagen hat es wiederholt Zusammenstöße zwischen der israelischen Armee und den Blauhelmsoldaten gegeben. Israel rechtfertigt die Angriffe damit, dass die Hisbollah in der Nähe Stellungen habe. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz und Söder zelebrieren Einigkeit auf dem CSU-Parteitag. Die CSU-Delegierten in Augsburg sind zufrieden mit dem Kanzlerkandidaten. Der Streit über die Migrationspolitik, der die beiden Schwesterparteien so lange umgetrieben hat, ist beigelegt. Anders als Söder arbeitet sich CDU-Chef Merz in seiner Rede nicht an den Grünen ab, sondern geht die AfD und das BSW hart an. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Merz hat die CSU überzeugt – aber das macht ihn noch lange nicht zum künftigen Kanzler (SZ Plus)

Biden besucht Deutschland kommende Woche. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird der US-Präsident seinen kurzfristig wegen Hurrikan "Milton" abgesagten Besuch am Freitag nachholen. Er wird wohl Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz treffen. Zum Artikel

