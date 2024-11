SPD-Spitze berät über den Kanzlerkandidaten. Die SPD-Führung will sich am Abend zusammenschalten, um über die Kanzler-Frage zu sprechen. Ex-Kanzler Gerhard Schröder warnt die SPD indes vor einer Demontage von Olaf Scholz. Zum Liveblog zur Bundestagswahl 2025

Ukraine greift erstmals mit weitreichenden US-Raketen Russland an. Nach Angaben aus Moskau und laut ukrainischen Medien sind bei einer Attacke auf ein Waffenlager in der russischen Grenzregion Brjansk Raketen vom Typ „ATACMS“ zum Einsatz gekommen. Putin hat eine neue Atomdoktrin unterzeichnet, die nukleare Angriffe erleichtert. Zum Liveblog zum Ukraine-Krieg

ARD und ZDF ziehen vors Bundesverfassungsgericht. Weil die Politik die Erhöhung des Rundfunkbeitrags immer weiter vertagt, klagen die Öffentlich-Rechtlichen in Karlsruhe. Der Beitrag müsste eigentlich im Januar um 58 Cent monatlich steigen, jetzt geschieht das frühestens im Sommer. Mit der Klage erhöht sich der Verhandlungsdruck. Zum Artikel

Verdacht auf gezielte Sabotage von Ostsee-Kabel steigt. Niemand glaube an ein Versehen, sagt Verteidigungsminister Pistorius, nachdem zwei Datenkabel auf dem Grund der Ostsee zerstört worden sind. Eine der ersten Spuren führte am Dienstag zu Schiffen aus China und Russland, doch der Verdacht ist unbestätigt. Zum Artikel

EXKLUSIV: „Sommermärchen“: Schreiben des DFB an die Justiz wirft neue Fragen auf. Nach SZ-Informationen hat der Verband gegenüber Staatsanwaltschaft und Landgericht Frankfurt Angaben gemacht, die in deutlichem Widerspruch zur Darstellung von anderen Beteiligten stehen. Damit soll versucht worden sein, eine womöglich drohende Razzia zu verhindern. Zum Artikel (SZ Plus)

BGH stärkt Rechte von Bankkunden. Girokonten sind in vergangenen Jahren häufig deutlich teurer geworden. Aber viele haben den Gebührenerhöhungen nie explizit zugestimmt. Dann kann man dem Bundesgerichtshof zufolge nun Geld zurückfordern – auch noch nach sehr langer Zeit. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages